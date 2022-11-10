Росія могла відкласти випробування ядерної торпеди "Посейдон" через технічні проблеми, — ЗМІ

Американські чиновники наголошують, що у росіян залишається небагато часу для проведення випробувань в Арктиці, оскільки море незабаром покриється льодом.

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Російські військові кораблі можуть готуватися до випробування нової торпеди з ядерною силовою установкою, повідомляє CNN з посиланням на американського високопосадовця.

За його словами, в останні тижні серед кораблів, які брали участь у підготовці випробувань, був помічений модифікований підводний човен "Бєлгород", здатний запускати безпілотні підводні апарати, зокрема торпеду "Посейдон".

Минулого тижня американці встановили, що ці судна залишають полігон в Арктиці та повертаються до порту, так і не провівши випробування. У США вважають, що тести зірвалися через технічні проблеми.

"Це можна розглядати як частину ширшої картини та нещодавньої військової практики Росії, яка відправляє погано навчені та недостатньо оснащені війська в Україну, — сказав чиновник. — Воєнна промисловість Росії переживає непрості часи. Ми бачимо, що санкції Заходу щодо високотехнологічної військової продукції дають ефект і мають продовжуватися".

У США припускають, що РФ може спробувати знову випробувати торпеду, однак у росіян залишається небагато часу для цього, оскільки море незабаром почне покриватися льодом.

Що таке торпеда "Посейдон"?

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Торпеда "Посейдон" є безпілотним підводним апаратом з ядерною силовою установкою, здатним нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси.

Завдяки такій енергетичній установці торпеда має великий запас ходу, що дозволяє досягти узбережжя будь-якого материка.

У США не вірять, що випробування росіян можуть передбачати ядерний вибух. Їх більше турбує, що під час тесту може вийти з ладу ядерна силова установка, що потенційно загрожує викидом радіації.

Нагадаємо, підводний човен К-329 "Бєлгород" розроблявся у РФ на тлі напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами й надійшов на озброєння ВМФ Росії 8 липня 2022 року.

3 жовтня La Repubblica написала про те, що в Арктику на випробування надпотужної торпеди "Посейдон" вийшов підводний човен. Цю інформацію видання поширило з посиланням на джерела НАТО. Проте український військовий експерт Олег Жданов, також посилаючись на дані НАТО, запевнив, що ця публікація є "уткою", оскільки човен стоїть на місці. У РНБО України у відповідь на появу публікації зауважили, що ЗМІ можуть грати на руку Кремлю: у такий спосіб Москва посилює інформаційний тероризм.