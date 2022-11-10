Восемь месяцев на фронте: в Донецке мобилизовали школьника и не отпускают его домой (видео)

Мать 18-летнего школьника с весны добивается, чтобы сына демобилизовали, но боевики утверждают, что он отказывается уезжать с фронта.

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В Донецке 8 ноября так называемый "военный комиссар ДНР" встретился с матерями мобилизованных студентов. Во время этой встречи стало известно о том, что 26 февраля боевики забрали в армию школьника Никиту Гладких. "Военком" утверждает, что парню уже 19 лет, он горит желанием служить в армии, поэтому отказать ему не могли. Более того, когда история получила огласку, вмешался главарь донецких боевиков Денис Пушилин, требуя демобилизовать школьника, однако Никита якобы отказался возвращаться домой.

Спустя два дня его мать рассказала подробности этой истории. Она сообщила, что ее сыну на самом деле 18 лет, в армию его забрали обманом и служить он не хочет.

"Забрали якобы на переподготовку. Приехали правоохранительные органы, сказали, что ему нужно явиться на призывной пункт и отметиться. Когда они приехали, я сказала, что он является учеником школы, предоставив при этом справку, — утверждает она. — Они должны были его вообще тогда в тот день забрать, но они пошли мне на уступки, дав возможность приехать самим. Но при этом сказали: если он не явится, ему грозит уголовная ответственность".

На следующий день женщина вместе с сыном приехала на призывной пункт. Там ей заявили, что в школе идут каникулы, а военное обучение сейчас проходят и учителя, которое и Никите не помешает. Пообещали, что парня отправят на неделю на обучение, а затем вернут домой.

Однако на самом деле парня отправили в Херсонскую область, и с 26 февраля он ни разу не был в увольнительной.

Заработать на войне не удалось

"Он недоволен ни условиями, ни содержанием, — рассказала мать Никиты Гладких. — Да, он получает денежное довольствие, но все мы тратим на то, чтобы их одеть, обуть, отправить питание".

Кроме того женщина возмущена тем, что Никиту направили не на третьею линию, как обещали, а на передовую, где все "испытали полный ужас".

По ее словам, за это время сын перестал числиться в школе, но аттестат ему дали. После этого она обратилась к чиновникам. В "министерстве образования" ей ответили, что Никита Гладких якобы проходил дистанционный курс обучения. В "администрации Пролетарского района" заявили, что аттестат был выдан на основании оценок, которые школьник получил до февраля.

"Заявления о том, что сына мобилизовали, я пишу с апреля. Мне не было дано ни одного ответа из прокуратуры. Все было дано на словах — о том, что заведено уголовное дело", — сказала женщина.

Дело передали в "Следственный комитет ДНР", там заявили, что "виновный есть, а потерпевшего нет", так как Гладких не находится в Донецке. В военкомате же заявили, что никакого ходатайства от прокуратуры в отношении него не получали. Обращения к Пушилину остались без ответа.

"Я хочу вернуть сына домой, чтоб у него было будущее, чтоб ему в конце концов восстановили все его права, которых он был лишен, даже не дав возможность закончить школу", — сказала мать юного оккупанта.

В октябре стало известно о том, что российские оккупанты мобилизовали 3 тыс. жителей Мелитополя.

7 ноября под Сватово сдался в плен 21 российский солдат из числа мобилизованных. Пленные рассказали, что их бросили на передовую умирать без еды и воды, при этом командиры сбежали после первого же обстрела.