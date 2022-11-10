Вісім місяців на фронті: у Донецьку мобілізували школяра та не відпускають його додому (відео)

Мати 18-річного школяра з весни добивається, щоб сина демобілізували, але бойовики стверджують, що він відмовляється їхати з фронту.

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У Донецьку 8 листопада так званий військовий комісар ДНР зустрівся з матерями мобілізованих студентів. Під час цієї зустрічі стало відомо, що 26 лютого бойовики забрали в армію школяра Микиту Гладких. "Військком" стверджує, що хлопцеві вже 19 років, він горить бажанням служити в армії, тому відмовити йому не могли. Ба більше, коли історія набула розголосу, втрутився ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін, вимагаючи демобілізувати школяра, проте Микита нібито відмовився повертатися додому.

За два дні його мати розповіла подробиці цієї історії. Вона повідомила, що її синові насправді 18 років, в армію його забрали обманом і служити він не хоче.

"Забрали нібито на перепідготовку. Приїхали правоохоронні органи, сказали, що йому треба з'явитися на призовний пункт і відмітитися. Коли вони приїхали, я сказала, що він є учнем школи, надавши при цьому довідку, — стверджує вона. — Вони мали його взагалі тоді того дня забрати, але вони пішли мені на поступки, давши можливість приїхати самим. Але при цьому сказали: якщо він не з'явиться, йому загрожує кримінальна відповідальність".

Наступного дня жінка разом із сином приїхала на призовний пункт. Там їй заявили, що в школі тривають канікули, а військове навчання зараз проходять і вчителі, які й Микиті не завадять. Пообіцяли, що хлопця відправлять на тиждень на навчання, а потім повернуть додому.

Проте насправді хлопця відправили в Херсонську область, і з 26 лютого він жодного разу не був у звільнювальній.

Заробити на війні не вдалося

"Він незадоволений ні умовами, ні утриманням, — розповіла мати Микити Гладких. — Так, він отримує грошове забезпечення, але все ми витрачаємо на те, щоб їх одягнути, взути, відправити харчування".

Крім того, жінка обурена тим, що Микиту відправили не на третю лінію, як обіцяли, а на передову, де всі "зазнали повного жаху".

За її словами, за цей час син перестав числитися у школі, але атестат йому дали. Після цього вона звернулася до чиновників. У міністерстві освіти їй відповіли, що Микита Гладких нібито проходив дистанційний курс навчання. В "адміністрації Пролетарського району" заявили, що атестат було видано на підставі оцінок, які школяр отримав до лютого.

"Заяви про те, що сина мобілізували, я пишу з квітня. Мені не було дано жодної відповіді з прокуратури. Все було дано на словах — про те, що заведено кримінальну справу", — сказала жінка.

Справу передали до "Слідчого комітету ДНР", там заявили, що "винний є, а потерпілого немає", оскільки Гладких не перебуває у Донецьку. У військкоматі ж заявили, що жодного клопотання від прокуратури щодо нього не отримували. Звернення до Пушиліна залишилися без відповіді.

"Я хочу повернути сина додому, щоб у нього було майбутнє, щоб йому зрештою відновили всі його права, яких він був позбавлений, навіть не давши змоги закінчити школу", — сказала мати юного окупанта.

У жовтні стало відомо про те, що російські окупанти мобілізували 3 тис. мешканців Мелітополя.

7 листопада під Сватовим здався в полон 21 російський солдат серед мобілізованих. Полонені розповіли, що їх кинули на передову вмирати без їжі та води, при цьому командири втекли після першого ж обстрілу.