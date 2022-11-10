Угроза из Беларуси: ВС РФ могут попытаться взять под огневой контроль Ровенскую АЭС, – Чмут

Глава фонда "Повернись живим" и военный аналитик считает, что для повторного наступления на Киев у оккупантов не хватит сил.

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Российская группировка в Беларуси при новом наступлении на Украину может попытаться взять под огневой контроль Ровенскую атомную электростанцию. Об этом глава благотворительного фонда "Повернись живим" и военный аналитик Тарас Чмут рассказал в интервью проекта "Орестократія".

"Союзные войска" России и Беларуси могут использоваться на волынском, ровенском и житомирском направлениях, и это оттянет на себя часть сил ВСУ.

"Это [может быть] попытка захвата Ровенской АЭС или хотя бы держать ее под огневым контролем. Это усложнение логистики и усложнение в целом жизнедеятельности, а это экономика страны", –– в частности, сказал военный эксперт.

Он уверен, что наступление со стороны Беларуси никак не зависит от ситуации с Херсоном, так что оккупанты могут атаковать буквально в любой момент.

"Мы не знаем сколько, но белорусы проходят мобилизацию, их разбавляют российскими войсками, и пока все идет к тому, что это возможно. Мы еще не выиграли войну, она еще не закончилась, давайте выходить из возможных худших сценариев", –– призвал глава фонда.

Однако эксперт предполагает, что Украина еще может "объяснить" белорусам, что им лучше не вступать в войну, и они найдут способ не делать этого.

При этом Чмут подчеркнул, что у военной группировки в Беларуси сегодня недостаточно сил и средств, чтобы захватить Киев.

[ + – ] О возможном наступлении с Беларуси смотреть с 27:19

Напомним, Генштаб ВСУ заявил, что украинские военные будут вести активные оборонительные действия в случае повторного наступления с территории Беларуси. С момента пересечения государственной границы с Украиной, ВСУ будут наносить массированные удары по оккупантам.

Ранее Министерство обороны России показало кадры с российскими военными на полигонах Беларуси, где они проходят учения по боевой подготовке.