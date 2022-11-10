Загроза з Білорусі: ЗС РФ можуть спробувати взяти під вогневий контроль Рівненську АЕС, – Чмут

Голова фонду "Повернись живим" і військовий аналітик вважає, що для повторного наступу на Київ в окупантів не вистачить сил.

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Російське угруповання в Білорусі під час нового наступу на Україну може спробувати взяти під вогневий контроль Рівненську атомну електростанцію. Про це голова благодійного фонду "Повернись живим" і військовий аналітик Тарас Чмут розповів в інтерв'ю проєкту "Орестократія".

"Союзні війська" Росії та Білорусі можуть використовуватися на волинському, рівненському та житомирському напрямках, і це відтягне на себе частину сил ЗСУ.

"Це [можливо] спроба захоплення Рівненської АЕС або хоча б тримати її під вогневим контролем. Це ускладнення логістики й ускладнення загалом життєдіяльності, а це економіка країни", –– зокрема, сказав військовий експерт.

Він упевнений, що наступ із боку Білорусі ніяк не залежить від ситуації з Херсоном, тож окупанти можуть атакувати буквально будь-якої миті.

"Ми не знаємо скільки, але білоруси проходять мобілізацію, їх розбавляють російськими військами, і поки все йде до того, що це можливо. Ми ще не виграли війну, вона ще не закінчилася, давайте виходити з можливих найгірших сценаріїв", — закликав голова фонду.

Проте експерт припускає, що Україна ще може "пояснити" білорусам, що їм краще не вступати у війну, і вони знайдуть спосіб цього не робити.

При цьому Чмут наголосив, що у військового угруповання в Білорусі сьогодні недостатньо сил і засобів, щоб захопити Київ.

[ + – ] Про можливий наступ із Білорусі дивитись з 27:19

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ заявив, що українські військові вестимуть активні оборонні дії у разі повторного наступу з території Білорусі. З моменту перетину державного кордону з Україною, ЗСУ завдаватимуть масованих ударів по окупантах.

Раніше Міністерство оборони Росії показало кадри з російськими військовими на полігонах Білорусі, де вони проходять навчання з бойової підготовки.