Артиллерия ВСУ за неделю уничтожила 120 складов и логистических баз ВС РФ, — командование

Также за последнюю неделю, как информируют в Генштабе, уничтожены 53 воздушные цели и более 56 пунктов управления российских войск.

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В течение недели артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины уничтожили около 120 складов и логистических баз ВС РФ. Эту информацию озвучил бригадный генерал, замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, минувшая неделя была успешной не только для ракетных войск и артиллерии ВСУ, но и для подразделений противовоздушной обороны Украины.

В частности, системы ПВО уничтожили 53 вражеские цели в небе над нашей страной. По информации генерала Алексея Громова, ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили свыше 56 пунктов управления разного уровня, около 120 складов и логистических баз ВС РФ, а также ряд отдельных целей и огневых средств захватчиков.

Комментируя успешное контрнаступление украинской армии, топ-офицер напомнил, что за каждый деоккупированный населенный пункт Украина расплачивается здоровьем и жизнью своих военнослужащих.

"Помните, что за новостями с фронта стоят реальные люди, которые в сверхсложных условиях создают современную историю", — подчеркнул бригадный генерал.

Отдельно Алексей Громов отметил большие потери частной военной компании "Вагнер" на Бахмутском направлении. По словам офицера, только за одни сутки Россия потеряла убитыми и ранеными 138 наемников, из которых 40 человек были ликвидированы, а 24 — получили тяжелые ранения и, вероятно, "больше никогда не увидят родные березки".

Отметим, что в утренней сводке от 11 ноября Генеральный штаб ВСУ перечислил населенные пункты на Херсонском направлении, которые были освобождены в ходе контрнаступления. По данным командования, за одни сутки украинским военнослужащим удалось деоккупировать 12 сел и поселков на юге Украины.

Также сообщалось, что Россия отправила в Украину свыше 500 опытных сирийских наемников, которые были завербованы частной военной компанией "Вагнер".