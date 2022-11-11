Артилерія ЗСУ за тиждень знищила 120 складів та логістичних баз ЗС РФ, — командування

Також за останній тиждень, як інформують у Генштабі, знищено 53 повітряні цілі та понад 56 пунктів управління російських військ.

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Протягом тижня артилерійські підрозділи Збройних сил України знищили близько 120 складів та логістичних баз ЗС РФ. Цю інформацію озвучив бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, минулий тиждень був успішним не лише для ракетних військ та артилерії ЗСУ, а й для підрозділів протиповітряної оборони України.

Зокрема, системи ППО знищили 53 ворожі цілі у небі над нашою країною. За інформацією генерала Олексія Громова, ракетні війська та артилерія ЗСУ вразили понад 56 пунктів управління різного рівня, близько 120 складів та логістичних баз ЗС РФ, а також низку окремих цілей та вогневих засобів загарбників.

Коментуючи успішний контрнаступ української армії, топофіцер нагадав, що за кожен деокупований населений пункт Україна розплачується здоров'ям та життям своїх військовослужбовців.

"Пам'ятайте, що за новинами з фронту стоять реальні люди, які у надскладних умовах створюють сучасну історію", — наголосив бригадний генерал.

Окремо Олексій Громов наголосив на великих втратах приватної військової компанії "Вагнер" на Бахмутському напрямку. За словами офіцера, лише за одну добу Росія втратила вбитими та пораненими 138 найманців, з яких 40 осіб було ліквідовано, а 24 — отримали тяжкі поранення і, ймовірно, "більше ніколи не побачать рідних берізок".

Зазначимо, що в ранковому зведенні від 11 листопада Генеральний штаб ЗСУ перерахував населені пункти на Херсонському напрямку, які були звільнені під час контрнаступу. За даними командування, за одну добу українським військовослужбовцям вдалося деокупувати 12 сіл та селищ на півдні України.

Також повідомлялося, що Росія відправила в Україну понад 500 досвідчених сирійських найманців, які були завербовані приватною військовою компанією "Вагнер".