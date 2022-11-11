Ракетный удар по Николаеву: число жертв обстрела выросло до 6 человек (фото, видео)

На месте прилета ракеты продолжаются поисково-спасательные работы, поскольку под завалами могут оставаться мирные жители.

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Существенно выросло число жертв ракетного удара ВС РФ по Николаеву, который был осуществлен оккупантами утром 11 ноября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его словам, как минимум шесть человек погибли после того, как ВС РФ осуществили ракетный удар по Николаеву.

Среди жертв российского обстрела, как отмечает Кирилл Тимошенко, семейная пара.

"Относительно обстрелов Николаева. Среди погибших от российских снарядов — семейная пара. 16-летний ребенок выжил, потому что спал в другой комнате. Мальчиком занимается социальная служба", — добавил замглавы ОП, комментируя ракетный удар по Николаеву.

Руководитель Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким также сообщил, что число погибших в результате обстрела Николаева выросло до шести.

Аналогичную информацию по жертвам ракетного удара обнародовал городской голова областного центра Александр Сенкевич. По его словам, из-под завалов многоквартирного дома спасатели достали тела мужчины и двух женщин.

"По состоянию на 10:00, от удара по жилому дому погибли шесть человек", — резюмировал Сенкевич в своем Telegram-канале.

[ + – ] 6 человек погибли в результате ракетного удара ВС РФ по Николаеву [ + – ] 6 человек погибли в результате ракетного удара ВС РФ по Николаеву [ + – ] 6 человек погибли в результате ракетного удара ВС РФ по Николаеву [ + – ] 6 человек погибли в результате ракетного удара ВС РФ по Николаеву

Пресс-служба ГСЧС сообщает, что в Николаеве продолжаются поисково-спасательные работы после ракетного удара ВС РФ по многоквартирному жилому дому. Как отмечает ведомство, одна из российских ракет попала в объект гражданской инфраструктуры, спровоцировав частичное разрушение с пятого по первый этажи.

"Под завалами, возможно, находятся люди. От ГСЧС привлечено 13 единиц техники и 68 человек личного состава", — резюмировали в пресс-службе ГСЧС.

[ + – ] 6 человек погибли в результате ракетного удара ВС РФ по Николаеву

Напомним, что в пятницу утром, 11 ноября, ВС РФ осуществили ракетный удар по Николаеву. Одна из российских ракет прилетела в пятиэтажный многоквартирный дом, спровоцировав разрушение здания. Местные власти после ракетного удара информировали, что как минимум двое человек погибли в результате обстрела.

Также сообщалось, что ВС РФ осуществили массированный удар по Днепру. В результате вражеского обстрела было уничтожено логистическое предприятие, а ранения получили как минимум четверо человек.