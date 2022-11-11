Отступающие ВС РФ запустили ракету в жилую пятиэтажку в Николаеве: есть погибшие (фото, видео)
Дом разрушен с первого по пятый этажи. По словам очевидцев, российские войска стреляли по городу ночью из временно оккупированной территории Херсонской области.
Ночью российские оккупанты обстреляли Николаев, ракета попала в жилой пятиэтажный дом. Об этом сообщил в Telegram мэр города Александр Сенкевич.
По данным градоначальника, известно о 2 погибших и 2 раненых. Пятиэтажка полностью разрушена — с первого по пятый этажи.
Обстрел жилого дома подтвердил и глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
"Тв..и в ответ нашим ВСУ ответили ракетным ударом по жилой пятиэтажке. Двое погибших, двое раненых", — написал он в Telegram.
Сотрудники ГСЧС к утру 11 ноября продолжали поисково-спасательную операцию. К ней привлекли 68 спасателей и 13 единиц техники, сообщило "Суспільне".
Местные СМИ писали, что в Николаеве взрывы начали раздаваться примерно в 3:06 ночи. Сразу после начала обстрела объявили воздушную тревогу.
Очевидцы сообщали, что российские захватчики обстреливали Николаев из временно оккупированной территории Херсонской области.
Обстрел Николаева — реакция Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский позже прокомментировал обстрел Николаева.
"Циничный ответ государства-террориста на наши успехи на фронте. Удар по пятиэтажному жилому дому… Россия не покидает свою гнусную тактику. А мы не прекращаем нашу борьбу. Оккупанты будут отвечать за каждое преступление против Украины и украинцев", — заявил глава государства.
Отметим, что в Николаеве могут скоро возобновить подачу воды в жилые дома. Украинские военные освободили Киселевку Херсонской области, там расположен трубопровод, по которому город получает воду.
Водоснабжение в Николаеве нарушили еще 12 апреля в результате боевых действий. ВС РФ всячески препятствовали ремонту трубы.
В начале ноября войска России обстреляли терминал в Николаевском морском порту, который арендовала китайская корпорация. Ракета уничтожила 17 тысяч тонн подсолнечного масла на 26 миллионов долларов.