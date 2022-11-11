Отступающие ВС РФ запустили ракету в жилую пятиэтажку в Николаеве: есть погибшие (фото, видео)

Дом разрушен с первого по пятый этажи. По словам очевидцев, российские войска стреляли по городу ночью из временно оккупированной территории Херсонской области.

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Ночью российские оккупанты обстреляли Николаев, ракета попала в жилой пятиэтажный дом. Об этом сообщил в Telegram мэр города Александр Сенкевич.

По данным градоначальника, известно о 2 погибших и 2 раненых. Пятиэтажка полностью разрушена — с первого по пятый этажи.

[ + – ] Пятиэтажный дом в результате попадания полностью разрушен

Обстрел жилого дома подтвердил и глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Тв..и в ответ нашим ВСУ ответили ракетным ударом по жилой пятиэтажке. Двое погибших, двое раненых", — написал он в Telegram.

Сотрудники ГСЧС к утру 11 ноября продолжали поисково-спасательную операцию. К ней привлекли 68 спасателей и 13 единиц техники, сообщило "Суспільне".

Местные СМИ писали, что в Николаеве взрывы начали раздаваться примерно в 3:06 ночи. Сразу после начала обстрела объявили воздушную тревогу.

Очевидцы сообщали, что российские захватчики обстреливали Николаев из временно оккупированной территории Херсонской области.

Обстрел Николаева — реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский позже прокомментировал обстрел Николаева.

"Циничный ответ государства-террориста на наши успехи на фронте. Удар по пятиэтажному жилому дому… Россия не покидает свою гнусную тактику. А мы не прекращаем нашу борьбу. Оккупанты будут отвечать за каждое преступление против Украины и украинцев", — заявил глава государства.

Отметим, что в Николаеве могут скоро возобновить подачу воды в жилые дома. Украинские военные освободили Киселевку Херсонской области, там расположен трубопровод, по которому город получает воду.

Водоснабжение в Николаеве нарушили еще 12 апреля в результате боевых действий. ВС РФ всячески препятствовали ремонту трубы.

В начале ноября войска России обстреляли терминал в Николаевском морском порту, который арендовала китайская корпорация. Ракета уничтожила 17 тысяч тонн подсолнечного масла на 26 миллионов долларов.