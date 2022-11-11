Відступаючи ЗС РФ запустили ракету у житлову п'ятиповерхівку в Миколаєві: є загиблі (фото, відео)

Будинок зруйнований з першого по п'ятий поверхи. За словами очевидців, російські війська стріляли по місту вночі з тимчасово окупованої території Херсонської області.

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Вночі російські окупанти обстріляли Миколаїв, ракета потрапила до житлового п'ятиповерхового будинку. Про це повідомив у Telegram мер міста Олександр Сенкевич.

За даними градоначальника, відомо про 2 загиблих та 2 поранених. П'ятиповерхівка повністю зруйнована — з першого до п'ятого поверху.

[ + – ] П'ятиповерховий будинок внаслідок влучення повністю зруйнований

Обстріл житлового будинку підтвердив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Тв..і у відповідь нашим ЗСУ відповіли ракетним ударом по житловій п'ятиповерхівці. Двоє загиблих, двоє поранених", — написав він у Telegram.

Співробітники ДСНС до ранку 11 листопада продовжували пошуково-рятувальну операцію. До неї залучили 68 рятувальників та 13 одиниць техніки, повідомило "Суспільне".

Місцеві ЗМІ писали, що у Миколаєві вибухи почали лунати приблизно о 3:06 ночі. Одразу після початку обстрілу оголосили повітряну тривогу.

Очевидці повідомляли, що російські загарбники обстрілювали Миколаїв із тимчасово окупованої території Херсонської області.

Обстріл Миколаєва — реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський пізніше прокоментував обстріл Миколаєва.

"Цинічна відповідь держави-терориста на наші успіхи на фронті. Удар по п'ятиповерховому житловому будинку... Росія не залишає своєї мерзенної тактики. А ми не припиняємо нашу боротьбу. Окупанти відповідатимуть за кожен злочин проти України та українців", — заявив глава держави.

Зазначимо, що у Миколаєві можуть незабаром відновити подачу води до житлових будинків. Українські військові звільнили Киселівку Херсонської області, там розташований трубопровід, яким місто отримує воду.

Водопостачання у Миколаєві порушили ще 12 квітня внаслідок бойових дій. ЗС РФ усіляко перешкоджали ремонту труби.

На початку листопада війська Росії обстріляли термінал у Миколаївському морському порту, який орендувала китайська корпорація. Ракета знищила 17 тисяч тонн олії на 26 мільйонів доларів.