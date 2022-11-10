Полагодять трубопровід у звільненій Киселівці: у будинках Миколаєва з'явиться вода, — депутат

Водопостачання в обласному центрі порушено з квітня через бойові дії на території регіону.

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У Миколаєві незабаром відновлять водопостачання до будинків мешканців. Про це розповів народний депутат Ігор Копитін у Telegram.

Він пояснив, що Збройні сили України звільнили Киселівку на Херсонщині, де знаходиться водопровід. Тепер вода повернеться до міста, проте Копитін не уточнив, коли саме варто очікувати на відновлення водопостачання.

"Миколаїв… Є дуже хороша новина про воду. Киселівка, так-так, та сама, де водогін — під контролем України. Тож скоро до міста повернеться вода! Спасибі ЗСУ!", — написав він.

Ситуація з водою у Миколаєві

Водопостачання в обласному центрі порушено із 12 квітня. Тоді мер міста Олександр Сенкевич заявляв, що через бойові дії на території області пошкоджено трубопровід і його ремонт не був можливим. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що труба, яку потрібно полагодити, знаходиться прямо на лінії зіткнення.

Через місяць, 13 травня в кранах жителів Миколаєва з'явилася технічна вода. Віталій Кім тоді сказав, що для відновлення питного водопостачання до міста потрібно звільнити Херсонську область, де є водозабір із річки Дніпро.

Весь цей час в обласному центрі людям підвозили питну воду місцева влада, а також допомагали волонтери.

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що українські військові звільнили Киселівку на Херсонщині. Також українські бійці деокупували село Брускинське та Борозенське на правому березі Дніпра.

Також відомо, що ЗСУ звільнили Снігурівку Миколаївської області. Українські війська зайшли до одного з основних укріплених районів окупантів.