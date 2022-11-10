Починят трубопровод в освобожденной Киселевке: в домах Николаева появится вода, — депутат

Водоснабжение в областном центре нарушено с апреля из-за боевых действий на территории региона.

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В Николаеве скоро возобновят водоснабжение в дома жителей. Об этом рассказал народный депутат Игорь Копытин в Telegram.

Он объяснил, что Вооруженные силы Украины освободили Киселевку Херсонской области, где находится водопровод. Теперь вода вернется в город, однако Копытин не уточнил, когда именно стоит ожидать возобновление водоснабжения.

"Николаев… Есть очень хорошая новость о воде. Киселевка, да-да, та самая, где водопровод — под контролем Украины. Так что скоро в город вернется вода! Спасибо ВСУ!", — написал он.

Ситуация с водой в Николаеве

Водоснабжение в областном центре нарушено с 12 апреля. Тогда мэр города Александр Сенкевич заявлял, что из-за боевых действий на территории области поврежден трубопровод и его ремонт не представлялся возможным. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что труба, которую нужно починить, находится прямо на линии столкновения.

Месяц спустя, 13 мая в кранах жителей Николаева появилась техническая вода. Виталий Ким тогда сказал, что для возобновления питьевого водоснабжения в город нужно освободить Херсонскую область, где есть водозабор из реки Днепр.

Все это время в областном центре людям подвозили питьевую воду местные власти, а также помогали волонтеры.

Напомним, 10 ноября стало известно, что украинские военные освободили Киселевку Херсонской области. Также украинские бойцы деоккупировали село Брускинское и Борозенское на правом берегу Днепра.

Также известно, что ВСУ освободили Снигеревку Николаевской области. Украинские войска зашли в один из основных укрепленных районов оккупантов.