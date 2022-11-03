Війська РФ обстріляли термінал у порту Миколаєва: його орендувала корпорація з Китаю

Ракетна атака окупантів знищила олію на 26 мільйонів доларів. Москва ще влітку обіцяла Пекіну не бомбардувати китайські інфраструктурні об'єкти в Україні, писали у ЗМІ.

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Російські окупанти обстріляли ракетами орендований китайською корпорацією термінал у Миколаївському морському порту. Про це повідомив у Facebook речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко

Обстріл знищив 17 тисяч тонн соняшникової олії на суму 26 мільйонів доларів. Інший термінал, яким володіє китайська корпорація, під загрозою обстрілу.

"Ми постійно звертаємо увагу міжнародної спільноти на цілеспрямоване знищення Росією сільськогосподарських терміналів в Україні як частини стратегії Кремля щодо підриву глобальної продовольчої безпеки", — зауважив речник МЗС.

Обстріли китайського терміналу у порту Миколаєва, за словами Ніколенка, підтверджують важливість зусиль Пекіна у припиненні війни Росії з Україною.

"Закликаємо китайську сторону вимагати від Москви негайного припинення атак щодо української критичної інфраструктури, щоб захистити,зокрема, майно китайських підприємств", — сказав він.

Ніколенко не уточнив, про яку китайську корпорацію йдеться.

Росія обіцяла не бомбардувати інфраструктурні об'єкти Китаю в Україні

Москва влітку обіцяла Пекіну не бомбардувати китайські інфраструктурні об'єкти в Україні, йшлося у статті видання Intelligence Online.

Китай переконав РФ у самостійному управлінні своїми проєктами в Україні незалежно від результату війни. Журналісти наводять як приклад знищення промзони Маріуполя, при цьому олійноекстракційний завод "Сателіт" китайської компанії COFCO.

[ + – ] Олійноекстракційний завод "Сателіт" китайської компанії COFCO залишився цілим

У Миколаєві було знищено другого за розмірами зернового терміналу в Україні "Ніка-тера" бізнесмена Дмитра Фірташа, а логістичний комплекс Дунайської судноплавно-стивідорної компанії (це зерновий термінал COFCO Agri Resources Ukraine) у Миколаївському морському торговому порту не пошкоджено, йдеться в матеріалі.

Український банк реконструкції та розвитку і київська фондова біржа ПФТС, підконтрольні китайській державній групі товарних бірж Бохай також функціонують, пишуть автори.

Нагадаємо, що вночі з 16 на 17 жовтня росіяни запустили дрони-камікадзе по терміналу перевантаження соняшникової олії у Миколаєві. Вибухи пошкодили ємності, деякими вулицями міста текла олія.

Фокус раніше писав про гуманітарну катастрофу, яку влаштували загарбники у Миколаєві. У квітні вони спеціально підірвали водопровід у Дніпрі, яким місто отримувало питну воду.

Китайська влада напередодні вирішила розширити взаємообміни з Росією — це стало результатом переговорів міністра закордонних справ КНР Вана І з його російським колегою Сергієм Лавровим.