Войска РФ обстреляли терминал в порту Николаева: его арендовала корпорация из Китая

Ракетная атака оккупантов уничтожила подсолнечное масло на 26 миллионов долларов. Москва еще летом обещала Пекину не бомбить китайские инфраструктурные объекты в Украине, писали в СМИ.

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Российские оккупанты обстреляли ракетами арендованный китайской корпорацией терминал в Николаевском морском порту. Об этом сообщил в Facebook спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко

Обстрел уничтожил 17 тысяч тонн подсолнечного масла на сумму 26 миллионов долларов. Другой терминал, которым владеет китайская корпорация, находится под угрозой обстрелов.

"Мы постоянно обращаем внимание международного сообщества на целенаправленное уничтожение Россией сельскохозяйственных терминалов в Украине как части стратегии Кремля по подрыву глобальной продовольственной безопасности", — заметил спикер МИД.

Обстрелы по китайскому терминалу в порту Николаева, по словам Николенко, подтверждают важность усилий Пекина в прекращении войны России с Украиной.

"Призываем китайскую сторону потребовать от Москвы немедленного прекращения атак по украинской критической инфраструктуре, чтобы защитить, в том числе, имущество китайских предприятий", — заключил он.

Николенко не уточнил, о какой китайской корпорации идет речь.

Россия обещала не бомбить инфраструктурные объекты Китая в Украине

Москва летом обещала Пекину не бомбить китайские инфраструктурные объекты в Украине, говорилось в статье издания "Intelligence Online".

Китай убедил РФ в самостоятельном управлении своими проектами в Украине, независимо от результата войны. Журналисты приводят в пример уничтожение промзоны Мариуполя, при этом маслоэкстракционный завод "Сателлит" китайской компании COFCO.

[ + – ] Маслоэкстракционный завод "Сателлит" китайской компании COFCO остался цел

В Николаеве был уничтожен второй по размерам зерновой терминал в Украине "Ника-тера" бизнесмена Дмитрия Фирташа, а логистический комплекс Дунайской судоходно-стивидорной компании (это зерновой терминал COFCO Agri Resources Ukraine) в Николаевском морском торговом порту не поврежден, говорится в материале.

Украинский банк реконструкции и развития и киевская фондовая биржа ПФТС, подконтрольные китайской государственной группе товарных бирж Бохай также функционируют, пишут авторы.

Напомним, что ночью с 16 на 17 октября россияне запустили дроны-камикадзе по терминалу по перегрузке подсолнечного масла в Николаеве. Взрывы повредили емкости, по некоторым улицам города текло подсолнечное масло.

Фокус ранее писал о гуманитарной катастрофе, которую устроили захватчики в Николаеве. В апреле они специально взорвали водопровод в Днепре, по которому город получал питьевую воду.

Китайские власти накануне решили расширить взаимообмены с Россией — это стало результатом переговоров министра иностранных дел КНР Вана И с его российским коллегой Сергеем Лавровым.