Ракетний удар по Миколаєву: кількість жертв обстрілу зросла до 6 осіб (фото, відео)

На місці прильоту ракети продовжуються пошуково-рятувальні роботи, оскільки під завалами можуть залишатися мирні жителі.

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Істотно зросла кількість жертв ракетного удару ЗС РФ по Миколаєву, здійсненого окупантами вранці 11 листопада. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його словами, щонайменше шестеро людей загинули після того, як ЗС РФ здійснили ракетний удар по Миколаєву.

Серед жертв російського обстрілу, як зазначає Кирило Тимошенко, подружжя.

"Щодо обстрілів Миколаєва. Серед загиблих від російських снарядів — сімейна пара. 16-річна дитина вижила, бо спала в іншій кімнаті. Хлопчиком займається соціальна служба", — додав заступник голови ОП, коментуючи ракетний удар по Миколаєву.

Керівник Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім також повідомив, що кількість загиблих внаслідок обстрілу Миколаєва зросла до шести.

Аналогічну інформацію щодо жертв ракетного удару оприлюднив міський голова обласного центру Олександр Сєнкевич. За його словами, з-під завалів багатоквартирного будинку рятувальники дістали тіла чоловіка та двох жінок.

"Станом на 10:00 від удару по житловому будинку загинули шестеро людей", — резюмував Сєнкевич у своєму Telegram-каналі.

[ + – ] 6 людей загинули внаслідок ракетного удару ЗС РФ по Миколаєву [ + – ] 6 людей загинули внаслідок ракетного удару ЗС РФ по Миколаєву [ + – ] 6 людей загинули внаслідок ракетного удару ЗС РФ по Миколаєву [ + – ] 6 людей загинули внаслідок ракетного удару ЗС РФ по Миколаєву

Пресслужба ДСНС повідомляє, що в Миколаєві тривають пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару ЗС РФ по багатоквартирному житловому будинку. Як зазначає відомство, одна з російських ракет потрапила в об'єкт цивільної інфраструктури, спровокувавши часткову руйнацію з п'ятого по перший поверх.

"Під завалами, можливо, перебувають люди. Від ДСНС залучено 13 одиниць техніки та 68 осіб особового складу", — резюмували у пресслужбі ДСНС.

[ + – ] 6 людей загинули внаслідок ракетного удару ЗС РФ по Миколаєву

Нагадаємо, що в п'ятницю вранці, 11 листопада, ЗС РФ здійснили ракетний удар по Миколаєву. Одна з російських ракет поцілила у п'ятиповерховий багатоквартирний будинок, спровокувавши руйнування будівлі. Місцева влада після ракетного удару інформувала, що як мінімум двоє людей загинули внаслідок обстрілу.

Також повідомлялося, що ЗС РФ здійснили масований удар по Дніпру. Внаслідок ворожого обстрілу було знищено логістичне підприємство, а поранення отримали щонайменше четверо людей.