"Арбузов много не бывает": "Укрпошта" анонсировала новую марку в честь освобождения Херсона (фото)

Предзаказ стартует с сегодняшнего дня, а сама марка появится в продаже в декабре. Предполагается, что ее презентация состоится в освобожденном городе.

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"Укрпошта" анонсировала выпуск марки, посвященной освобождению Херсона от российской оккупации. Об этом у себя в соцсетях сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

Он рассказал, что с сегодняшнего дня стартует предзаказ, а сама марка появится в декабре. Как подчеркнул гендиректор, выпуск марки запустят непосредственно в освобожденном Херсоне.

"Именно такую марку мы запускаем сегодня. Это первая почтовая марка, посвященная городу-герою, после которой однозначно появятся и другие героические города", –– прокомментировал Смилянский.

Главный элемент марки в честь освобождения южного областного центр –– ломтики арбуза. В марке также будет прилагаться конверт, на которой изображен украинский солдат, вкладывающий дольку арбуза с Херсоном назад в Украину, и открытка "Херсон –– это Украина".

"Арбузов много не бывает", –– пошутил гендиректор.

Забронировать можно на сайте. Предзаказ должен быть отдельным заказом, то есть в корзине должен быть только этот набор.

Сегодня, 11 ноября, ВСУ зашли в Херсон. Украинских бойцов встречают в центре города, над зданием областной администрации развевается флаг Украины.

Ранее российское Минобороны недавно отчиталось о выводе войск и техники из Херсона.