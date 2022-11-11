"Кавунів багато не буває": "Укрпошта" анонсувала нову марку на честь визволення Херсона (фото)

Передзамовлення стартує із сьогодні, а сама марка з'явиться у продажу в грудні. Передбачається, що її презентація відбудеться у звільненому місті.

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"Укрпошта" анонсувала випуск марки, присвяченої визволенню Херсона від російської окупації. Про це у себе в соцмережах повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Він розповів, що із сьогодні стартує попереднє замовлення, а сама марка з'явиться в грудні. Як наголосив гендиректор, випуск марки запустять безпосередньо у звільненому Херсоні.

"Саме таку марку ми запускаємо сьогодні. Це перша поштова марка, присвячена місту-героєві, після якої однозначно з'являться й інші героїчні міста", — прокоментував Смілянський.

Головний елемент марки на честь звільнення південного обласного центру — скибочки кавуна. У марці також додаватиметься конверт, на якому зображено українського солдата, який вкладає скибочку кавуна з Херсоном назад в Україну, і листівка "Херсон — це Україна".

"Кавунів багато не буває", — пожартував гендиректор.

Забронювати можна на сайті. Замовлення має бути окремим замовленням, тобто в кошику має бути лише цей набір.

Сьогодні, 11 листопада, ЗСУ зайшли в Херсон. Українських бійців зустрічають у центрі міста, над будівлею обласної адміністрації майорить прапор України.

Раніше російське Міноборони нещодавно відзвітувало про виведення військ і техніки з Херсона.