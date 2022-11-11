Украина строит стену на границе с Беларусью, — ОП (фото)

По словам заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко, уже обустроено порядка 3 км вдоль границы — со рвом, насыпью и железобетонным забором с колючей проволокой. Работы продолжаются.

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Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что на границе с Беларусью в северной части страны идут работы по возведению защитной стены. Об этом сообщается в Telegram-канале Тимошенко.

"Сейчас на юге наши люди встречают наших военных, а на севере кипит другая работа — здесь строят стену на границе с Беларусью", — отметил он.

Волынь

[ + – ] Строительство стены на границе с Беларусью

На Волыни в качестве укрепления копают ров, возводят насыпь и железобетонный забор с колючей проволокой.

[ + – ] Строительство стены на границе

Уже обустроено примерно 3 км вдоль границы, и работы продолжаются. По словам чиновника, этим дело не ограничивается, но подробностей он не разглашает.

[ + – ] Стена в приграничном районе

Житомирская и Ровенская области

[ + – ] Стена в приграничном районе

Аналогичные работы ведутся в Ровенской и Житомирской областях. В других регионах на границе с РФ также строятся укрепления.

[ + – ] Стена в приграничном районе

"Возводят фортификационные сооружения и обустраивают границу также и в регионах, граничащих с территорией России", — пояснил Тимошенко.

[ + – ] Стена на границе Украины

"Наши пограничники круглосуточно отслеживают происходящее, у них есть все необходимое оборудование, чтобы рассмотреть врага далеко в тылу", — отметил он, добавив, что в таких работах участвует как местное руководство, так и представители бизнеса.

Ранее Фокус сообщал, что в Стамбуле спущен на воду будущий флагман Военно-морских сил Украины –– корвет "Гетман Иван Мазепа". В ближайшее время на нем разместят современные вооружения, и корабль пополнит ряды ВМС Украины.

Напомним, что к освобождению Херсона "Укрпошта" анонсировала появление новой марки.