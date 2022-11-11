Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю, — ОП (фото)

За словами заступника керівника ОП Кирила Тимошенка, вже облаштовано майже 3 км уздовж кордону — з ровом, насипом і залізобетонним парканом із колючим дротом. Роботи продовжуються.

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Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що на кордоні з Білоруссю у північній частині країни тривають роботи зі зведення захисної стіни. Про це повідомляється у Telegram-каналі Тимошенка.

"Зараз на півдні наші люди зустрічають наших військових, а на півночі вирує інша робота — тут будують стіну на кордоні з Білоруссю", — зазначив він.

Волинь

[ + – ] Будівництво стіни на кордоні з Білоруссю

На Волині як зміцнення копають рів, зводять насип і залізобетонний паркан із колючим дротом.

[ + – ] Будівництво стіни на кордоні

Уже облаштовано приблизно 3 км вздовж кордону, і роботи продовжуються. За словами чиновника, цим справа не обмежується, але подробиць він не розголошує.

[ + – ] Стіна в прикордонному районі

Житомирська та Рівненська області

[ + – ] Стіна в прикордонному районі

Аналогічні роботи ведуться у Рівненській і Житомирській областях. В інших регіонах на кордоні з РФ також будуються зміцнення.

[ + – ] Стіна в прикордонному районі

"Зводять фортифікаційні споруди й облаштують кордон також і в регіонах, що межують із територією Росії", — пояснив Тимошенко.

[ + – ] Стіна на кордоні України

"Наші прикордонники цілодобово відстежують те, що відбувається, вони мають все необхідне обладнання, щоб розглянути ворога далеко в тилу", — зазначив він, додавши, що в таких роботах бере участь як місцеве керівництво, так і представники бізнесу.

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