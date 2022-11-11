В России создают первую ЧВК православной церкви

Новая организация получила название "Андреевского креста" и уже готовит воцерковленных мобилизованных россиян. Отправлять их на войну в Украину будут с благословения архимандрита Алексия.

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В России может появиться первая ЧВК при православной церкви. О создании добровольческих батальонов, которые планируется отправить на войну в Украину, заявили представители общины Морского Кронштадтского Никольского собора, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на представителей епархии.

Сообщается, что новая организация получила название "Андреевского креста", и что она уже проводит подготовку мобилизованных в рамках закона о частичной мобилизации. Россиян будут готовить с благословения предстоятеля храма архимандрита Алексия (в миру Александр Ганьжин). Дополнительно будут формироваться добровольческие батальоны, а прошедших военное обучение планируют отправить в Украину под собственным флагом.

[ + – ] Архимандрит Алексий

Напомним, что западные журналисты показали бригаду, которая защищает Бахмут от наемников из "группы Вагнера". 58-я бригада — одно из подразделений, которое защищает город, подвергающийся беспрерывным обстрелам.

Ранее Фокус сообщал, что ЧВК "Вагнер" объявила о создании центров подготовки ополченцев в Курской и Белгородской областях.

Руководитель военной компании заявил, что в этих центрах будут готовить военнослужащих, которых отправят на первую линию обороны в случае нападения на РФ. Материальное обеспечение для центров будет оплачиваться не за счет российских налогоплательщиков — средства переведут региональные бизнесмены. А создание самих центров подготовки профинансирует сам Пригожин.