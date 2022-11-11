У Росії створюють першу ПВК православної церкви

Нова організація отримала назву "Андріївського хреста" та вже готує воцерковлених мобілізованих росіян. Відправлятимуть їх на війну в Україну з благословення архімандрита Олексія.

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У Росії може з'явитися перша ПВК при православній церкві. Про створення добровольчих батальйонів, які планується відправити на війну в Україну, заявили представники громади Морського Кронштадтського Микільського собору, повідомляє Telegram-канал Mash із посиланням на представників єпархії.

Повідомляється, що нова організація отримала назву "Андріївського хреста" і що вона вже проводить підготовку мобілізованих у межах закону про часткову мобілізацію. Росіяни будуть готувати з благословення предстоятеля храму архімандрита Алексія (у світі Олександр Ганьжин). Додатково формуватимуться добровольчі батальйони, а тих, хто пройшли військове навчання, планують відправити в Україну під власним прапором.

[ + – ] Архімандрит Олексій

Нагадаємо, що західні журналісти показали бригаду, яка захищає Бахмут від найманців із "групи Вагнера". 58-а бригада — один із підрозділів, який захищає місто, яке зазнає безперервних обстрілів.

Раніше Фокус повідомляв, що ПВК "Вагнер" оголосила про створення центрів підготовки ополченців у Курській і Бєлгородській областях.

Керівник військової компанії заявив, що в цих центрах готуватимуть військовослужбовців, яких відправлять на першу лінію оборони в разі нападу на РФ. Матеріальне забезпечення для центрів оплачуватиметься не за рахунок російських платників податків — кошти перекажуть регіональні бізнесмени. А створення самих осередків підготовки профінансує сам Пригожин.