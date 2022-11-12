"Придем во все города Донбасса": Зеленский озвучил планы по деоккупации Украины

Президент Украины заверил соотечественников в том, что уже скоро украинские военные поднимут государственный флаг в Геническе и Мелитополе, которые пока еще оккупированы российской армией.

Related video

Украинские военные освободят от российских оккупантов Донбасс и Крым так же, как накануне деоккупировали Херсон. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в субботу, 12 октября.

По словам главы государства, украинцы еще увидят много эмоциональных, теплых встреч, аналогичных той, которую украинским военным устроили жители освобожденного от российских оккупантов Херсона.

Владимир Зеленский подчеркнул, что государство Украина не забывает ни об одном из своих граждан, которые вынужденно живут на временно оккупированных ВС РФ территориях.

"Придем во все наши города и села Донбасса. Будет так и в Геническе, и в Мелитополе. Обязательно увидим, как и в Крыму украинские силы будут встречать с украинскими флагами, которые и там хранят, и там сотнями будут на улицах в день освобождения", — сказал президент Украины.

Владимир Зеленский также в своем видеообращении поблагодарил всех, кто сейчас воюет и работает ради победы Украины в войне с Россией.

Напомним, утром 11 ноября в сети появились фото и видео из Херсона, на которых было видно, как местные жители вывешивают в центре города украинские флаги. Через несколько часов появились видеокадры встречи горожанами украинских военных, которые зашли в город.

Фокус также сообщал о том, что Нацполиция начала зачистку освобожденного Херсона. По словам главы ведомства Игоря Клименко, 500 сотрудников правоохранительных органов уже начали работу на освобожденных территориях области. За два-три дня их количество вырастет до двух тысяч.