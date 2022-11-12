"Прийдемо до всіх міст Донбасу": Зеленський озвучив плани з деокупації України

Президент України запевнив співвітчизників у тому, що вже незабаром українські військові піднімуть державний прапор у Генічеську та Мелітополі, які поки що окуповані російською армією.

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Українські військові звільнять від російських окупантів Донбас і Крим так само, як напередодні деокупували Херсон. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні в суботу, 12 жовтня.

За словами глави держави, українці ще побачать багато емоційних, теплих зустрічей, аналогічних до тієї, яку українським військовим влаштували мешканці звільненого від російських окупантів Херсона.

Володимир Зеленський підкреслив, що держава Україна не забуває про жодного зі своїх громадян, які вимушено живуть на тимчасово окупованих ЗС РФ територіях.

"Прийдемо до всіх наших міст і сіл Донбасу. Буде так і в Генічеську, і в Мелітополі. Обов'язково побачимо, як і в Криму українські сили зустрічатимуть із українськими прапорами, які й там зберігають, і там сотні будуть на вулицях у день визволення", — сказав президент України.

Володимир Зеленський також у своєму відеозверненні подякував усім, хто зараз воює та працює заради перемоги України у війні з Росією.

Нагадаємо, вранці 11 листопада в мережі з'явилися фото й відео з Херсона, на яких було видно, як місцеві жителі вивішують у центрі міста українські прапори. За кілька годин з'явилися відеокадри зустрічі містянами українських військових, які зайшли в місто.

Фокус також повідомляв про те, що Нацполіція розпочала зачистку звільненого Херсона. За словами голови відомства Ігоря Клименка, 500 співробітників правоохоронних органів уже розпочали роботу на звільнених територіях області. За два-три дні їхня кількість зросте до двох тисяч.