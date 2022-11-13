Зимняя пауза длиной до полугода: в Украине начнется новый этап в войне с РФ, — NYT

В администрации США считают, что холодная и мокрая погода приведет к замедлению наступления как ВС РФ, так и ВСУ. Россия, вероятно, увеличит свои атаки на украинскую инфраструктуру, а Украина займется диверсиями на российских позициях.

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С приходом зимы характер военных действий на территории Украины с российской армией измениться. Холодная и мокрая погода приведет к замедлению наступления как российской армии, так и Вооруженных сил Украины, а зимняя пауза может затянуться на полгода. Об этом сообщает американское издание The New York Times со ссылкой на официальные лица США.

Высокопоставленные представители администрации президента США Джо Байдена считают, что военные операции на территории Украины будут оставаться в тупике в 2023 году.

С вынужденной погодой паузой в основных военных действиях война с Россией вступит в новую фазу. По словам американских официальных лиц, Россия, скорее всего, усилит свои атаки на инфраструктуру, чтобы запугать украинцев.

По мнению аналитиков, Украина продолжит диверсионные атаки, чтобы показать, что она может нанести ответный удар даже на территории РФ.

"Украинцы выглядят так, как будто они собираются продолжать саботаж и диверсионные атаки на российские позиции", — сказал старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Джеймс Джонс.

Представители Белого Дома считают, что крайне важно использовать зимнее замедление для восстановления оборонительных и наступательных вооружений Украины.

В свою очередь военные аналитики заявляют, что во время предстоящей зимней паузы Украина и Россия будут готовиться к новому напору в феврале.

Напомним, аналитики из Института изучения войны считают, что ВСУ не будут останавливать контрнаступление из-за зимы. В ведомстве отметили, что пока Россия занимается подготовкой к отправке на фронт около 120 тысяч мобилизованных, Украина стремится освободить как можно больше территорий.

7 ноября в Воздушных силах Украины заявили, что осенью и зимой РФ будет продолжать наносить удары ракетами и дронами по инфраструктуре Украины из-за того, что не могут добиться результатов на поле битвы.