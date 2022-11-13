Зимова пауза довжиною до пів року: в Україні розпочнеться новий етап у війні з РФ, — NYT

В адміністрації США вважають, що холодна та мокра погода призведе до уповільнення наступу як ЗС РФ, так і ЗСУ. Росія, напевно, збільшить свої атаки на українську інфраструктуру, а Україна займеться диверсіями на російських позиціях.

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З настанням зими характер військових дій на території України з російською армією зміниться. Холодна та мокра погода призведе до уповільнення наступу як російської армії, так і Збройних сил України, а зимова пауза може затягтися на пів року. Про це повідомляє американське видання The New York Times із посиланням на офіційних осіб США.

Високопоставлені представники адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що військові операції на території України залишатимуться у безвиході у 2023 році.

З вимушеною погодою паузою в основних воєнних діях війна з Росією набуде нової фази. За словами американських офіційних осіб, Росія швидше за все посилить свої атаки на інфраструктуру, щоб залякати українців.

На думку аналітиків, Україна продовжить диверсійні атаки, щоб показати, що вона може завдати удару у відповідь навіть на території РФ.

"Українці виглядають так, ніби вони збираються продовжувати саботаж та диверсійні атаки на російські позиції", — сказав старший віцепрезидент Центру стратегічних та міжнародних досліджень Джеймс Джонс.

Представники Білого Дому вважають, що дуже важливо використовувати зимове уповільнення для відновлення оборонних та наступальних озброєнь України.

Зі свого боку військові аналітики заявляють, що під час майбутньої зимової паузи Україна та Росія готуватимуться до нового натиску у лютому.

Нагадаємо, аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що ЗСУ не зупинятимуть контрнаступ через зиму. У відомстві зазначили, що поки Росія займається підготовкою до відправки на фронт близько 120 тисяч мобілізованих, Україна прагне звільнити якнайбільше територій.

7 листопада у Повітряних силах України заявили, що восени та взимку РФ продовжуватиме завдавати ударів ракетами та дронами по інфраструктурі України через те, що не зможе досягти результатів на полі битви.