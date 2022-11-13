Огромный риск обстрелов: жителей освобожденных районов Херсонщины призвали эвакуироваться

По словам главы ОВА Ярослава Янушевича, главную опасность для жителей Херсона и области сейчас представляют удары российских военных.

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Жителей освобожденного от российских оккупантов Херсона и населенных пунктов в области просят эвакуироваться на безопасные территории. Об этом написал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в своем официальном канале в Телеграм.

По его словам, на правобережной Херсонщине остается высокая вероятность вражеских обстрелов. Российская армия, когда убегает, от безысходности начинает воевать с мирными людьми.

Ситуацию для гражданских отягощает то, что российские военные перед побегом нанесли серьезные разрушения критической инфраструктуре города и области, обеспечивающей электро-, тепло- и водоснабжение.

"Поэтому настоятельно рекомендуем вам эвакуироваться в более безопасные регионы". — резюмировал Янушевич.

Чиновник заверил, что Херсонская ОВА обеспечит людям все необходимое для выезда в безопасные регионы.

"После эвакуации вас не оставят наедине со своими проблемами. Вы будете получать всю необходимую помощь. Жители Херсона, прошу отнестись к этому максимально серьезно, берегите себя, вы все нужны Украине", — подчеркнул Янушевич.

Напомним, в Херсоне заработали госорганы, СБУ и Нацполиция Украины. Чтобы обеспечить безопасность гражданских, комендантский час в регионе вводится с 17:00 до 8:00 утра.

Фокус также писал, что украинские энергетики оценили состояние энергосистемы в освобожденном Херсоне. Для восстановления электроснабжения деоккупированного города может понадобиться месяц.