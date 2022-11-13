Величезний ризик обстрілів: мешканців звільнених районів Херсонщини закликали евакуюватись

За словами голови ОВА Ярослава Янушевича, головну небезпеку для жителів Херсона та області наразі являють удари російських військових.

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Жителів звільненого від російських окупантів Херсона та населених пунктів в області просять евакуюватись на безпечні території. Про це написав голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у своєму офіційному каналі у Телеграм.

За його словами, на правобережній Херсонщині залишається висока ймовірність ворожого обстрілу. Російська армія, коли тікає, від безвиході починає воювати з мирними людьми.

Ситуацію для цивільних обтяжує те, що російські військові перед втечею завдали серйозних руйнувань критичній інфраструктурі міста та області, що забезпечує електро-, тепло- та водопостачання.

"Тому наполегливо рекомендуємо вам евакуюватися до безпечніших регіонів". — резюмував Янушевич.

Чиновник запевнив, що Херсонська ОВА забезпечить людям все необхідне для виїзду до безпечних регіонів.

"Після евакуації вас не залишать наодинці зі своїми проблемами. Ви отримуватимете всю необхідну допомогу. Жителі Херсона, прошу поставитися до цього максимально серйозно, бережіть себе, ви всі потрібні Україні", — наголосив Янушевич.

Нагадаємо, у Херсоні запрацювали держоргани, СБУ та Нацполіція України. Щоб забезпечити безпеку цивільних, комендантська година в регіоні запроваджується з 17:00 до 8:00 ранку.

Фокус також писав, що українські енергетики оцінили стан енергосистеми у звільненому Херсоні. Для відновлення електропостачання деокупованого міста може знадобитися місяць.