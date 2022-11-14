В Херсонской области на мине подорвалась семья, среди раненых – ребенок

В освобожденном селе Новорайск легковая машина наехала на мину. В результате происшествия пострадало 4 человека.

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В воскресенье, 13 ноября, в освобожденном селе Новорайск Херсонской области легковая машина наехала на мину. Об этом у себя в соцсетях написал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Зафиксирован наезд на мину в Херсонской области, в селе Новорайск. На нее наехал легковой автомобиль и подорвался", –– в частности, написал он.

Представитель ОП уточнил, что внутри машины находилась семья. В результате происшествия пострадало четыре человека, в том числе 11-летний ребенок.

"Российские террористы оставили после себя много мин и растяжек", –– добавил Тимошенко.

Чиновник призвал местное население быть крайне осторожным и не ездить теми дорогами, которые еще не проверены специалистами.

Напомним, пиротехники ГСЧС приступили к разминированию Херсонской области. Жителям деоккупированных территорий не рекомендуют посещать набережную, а также леса и грунтовые дороги пока саперы не закончат свою работу.

Ранее Фокус писал о том, что в деоккупированном Херсоне заработали госорганы, СБУ и Нацполиция Украины.