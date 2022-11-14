У Херсонській області на міні підірвалась сім'я, серед поранених – дитина

У звільненому селі Новорайськ легкова машина наїхала на міну. Внаслідок події постраждало 4 особи.

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У неділю, 13 листопада, у звільненому селі Новорайськ Херсонської області легкова машина наїхала на міну. Про це у себе в соцмережах написав заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Зафіксовано наїзд на міну в Херсонській області, у селі Новорайськ. На неї наїхав легковий автомобіль і підірвався", — написав він.

Представник ОП уточнив, що усередині машини знаходилася родина. Внаслідок події постраждало четверо людей, зокрема 11-річна дитина.

"Російські терористи залишили після себе багато мін та розтяжок", –– додав Тимошенко.

Чиновник закликав місцеве населення бути вкрай обережним та не їздити тими дорогами, які ще не перевірені фахівцями.

Нагадаємо, піротехніки ДСНС розпочали розмінування Херсонської області. Жителям деокупованих територій не рекомендують відвідувати набережну, а також ліси та ґрунтові дороги поки сапери не закінчать свою роботу.

Раніше Фокус писав про те, що у деокупованому Херсоні запрацювали держоргани, СБУ та Нацполіція України.