Несмотря на партнерство: Китай недоволен безответственной ядерной риторикой Кремля, – Reuters

По данным СМИ, премьер-министр КНР Ли Кэцян в ходе саммита в Камбодже подчеркнул, что ядерное оружие не может использоваться так, как об этом говорит Россия.

Related video

Премьер-министр Китайской Народной Республики Ли Кэцян в ходе саммита в Ассоциации стран Восточной Азии в Камбодже подчеркнул, что Пекин недоволен безответственной ядерной риторикой своего стратегического партнера –– Российской Федерации. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США, имя которого не называется.

Как уточняется, Ли Кэцян принял участие в восточноазиатском саммите 13 ноября вместе с президентом США Джо Байденом.

Китайский премьер подробно говорил о политике КНР в отношении Украины. В своей речи он также сделал четкий акцент на суверенитете.

"Ли Кэцян сделал четкий акцент на суверенитете, на безответственности ядерных угроз, необходимости обеспечения того, чтобы ядерное оружие не использовалось так, как намекали некоторые", –– прокомментировал журналистам американский чиновник.

Он также рассказал, что в Пекине, несомненно, ощущается некоторый дискомфорт из-за безрассудной риторики Кремля и активности со стороны России. В Китае удивлены и даже несколько смущены ходом российской военной "спецоперации" против Украины.

Агентство напоминает, что Запад обвинял РФ в безответственных заявлениях о потенциальном применении ядерного оружия с момента ее февральского вторжения в Украину.

Напомним, президент США Джо Байден встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите "Большой двадцатки", который пройдет 16-17 ноября на индонезийском острове Бали. Это будет первая двусторонняя встреча с тех пор, как Байден находится в кресле главы государства, хотя прежде он беседовал в Си Цзиньпином, находясь на должности вице-президента США.

Ранее в РФ объяснили, почему Путин не поедет на саммит G-20. По словам российского политика Сергея Маркова, высока вероятность того, что западные и украинские спецслужбы могут организовать покушение на Путина.