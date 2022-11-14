Попри партнерство: Китай незадоволений безвідповідальною ядерною риторикою Кремля, – Reuters

За даними ЗМІ, прем'єр-міністр КНР Лі Кецян під час саміту у Камбоджі наголосив, що ядерну зброю не можна використовувати так, як про це говорить Росія.

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Прем'єр-міністр Китайської Народної Республіки Лі Кецян під час саміту в Асоціації країн Східної Азії в Камбоджі наголосив, що Пекін незадоволений безвідповідальною ядерною риторикою свого стратегічного партнера Російської Федерації. Про це пише агентство Reuters із посиланням на високопоставленого представника адміністрації США, ім'я якого не називається.

Як уточнюється, Лі Кецян взяв участь у східноазіатському саміті 13 листопада разом із президентом США Джо Байденом.

Китайський прем'єр докладно говорив про політику КНР щодо України. У своїй промові він також наголосив на суверенітеті.

"Лі Кецян зробив чіткий акцент на суверенітеті, на безвідповідальності ядерних погроз, необхідності забезпечення того, щоб ядерну зброю не використовували так, як натякали деякі", — прокоментував журналістам американський чиновник.

Він також розповів, що у Пекіні, безперечно, відчувається певний дискомфорт через безрозсудну риторику Кремля та активність з боку Росії. У Китаї здивовані та навіть дещо збентежені ходом російської військової "спецоперації" проти України.

Агентство нагадує, що Захід звинувачував РФ у безвідповідальних заявах щодо потенційного застосування ядерної зброї з моменту її лютневого вторгнення в Україну.

Нагадаємо, президент США Джо Байден зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном на саміті "Великої двадцятки", що відбудеться 16-17 листопада на індонезійському острові Балі. Це буде перша двостороння зустріч відтоді, як Байден перебуває у кріслі глави держави, хоча раніше він розмовляв у Сі Цзіньпіном, перебуваючи на посаді віцепрезидента США.

Раніше у РФ пояснили, чому Путін не поїде на саміт G-20. За словами російського політика Сергія Маркова, високою є ймовірність того, що західні та українські спецслужби можуть організувати замах на Путіна.