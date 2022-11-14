Спикер Воздушных сил объяснил, почему РФ последнее время не атаковала Украину ракетами

По словам Юрия Игната, противник испытывает трудности с ракетами "Калибр", которые невозможно быстро изготовить и поставить на носители.

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Из-за дефицита высокоточных ракет ВС РФ не могут позволить себе частые ракетные удары по территории Украины. Поэтому на протяжении последней недели в нашей стране было "затишье", сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат во время брифинга 14 ноября.

"На прошлой неделе оккупанты не прибегали к массовым обстрелам Украины. Они также не применяли иранские беспилотники Shahed 136 и крылатые ракеты", — отметил Игнат.

По его словам, ВС РФ уже не могут позволить себе наносить массированные удары постоянно, потому что испытывают определенный дефицит вооружения. Это касается и "Искандеров", и ракет Х555, Х101, а также ракет "Калибр". Последние нельзя быстро изготовить, ввести в действие и поставить на носители.

Несмотря на это, военный предупредил, что опасность нанесения российскими военными новых ракетных ударов по Украине остается очень высокой.

"Затишье" это условное, война же продолжается", — отметил спикер Воздушных сил.

К слову, о дефиците ракет у противника спикер ВВС говорил и ранее. По его словам, у противника осталось мало "Искандеров". Но у ВС РФ все еще сохраняется запас ракет Х-22. Достаточно у военных также ракет для комплексов С-300, их дальность кустарным способом расширили до 150 км. Отсюда частые жертвы среди мирных граждан.

Ранее в ВСУ оценили угрозу ковровых бомбардировок Украины. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что система ПВО постепенно усиливается, поэтому российские самолеты не могут чувствовать себя в безопасности в украинском небе.

Кроме того, Юрий Игнат назвал украинскую систему ПВО уникальной, так как она создана "из того, что есть". Учитывая гигантскую территорию Украины и охоту оккупантов на ПВО, систему выстроили из мобильных группы с ПЗРК и зенитными установками, истребительной авиации и зенитных ракетных войск.