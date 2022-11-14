Речник Повітряних сил пояснив, чому РФ останнім часом не атакувала Україну ракетами

За словами Юрія Ігната, противник має труднощі з ракетами "Калібр", які неможливо швидко виготовити і поставити на носії.

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Через дефіцит високоточних ракет ЗС РФ не можуть дозволити собі часті ракетні удари по території України. Тому протягом останнього тижня в нашій країні було "затишшя", сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат під час брифінгу 14 листопада.

"Минулого тижня окупанти не вдавалися до масових обстрілів України. Вони також не застосовували іранські безпілотники Shahed 136 та крилаті ракети", — зазначив Ігнат.

За його словами, ЗС РФ вже не можуть дозволити собі завдавати масованих ударів постійно, тому що зазнають певного дефіциту озброєння. Це стосується й "Іскандерів", і ракет "Х555", "Х101", а також ракет "Калібр". Останні не можна швидко виготовити, ввести в дію та поставити на носії.

Попри це військовий попередив, що небезпека нанесення російськими військовими нових ракетних ударів по Україні залишається дуже високою.

""Затишшя" це умовне, війна ж триває", — зазначив речник Повітряних сил.

До речі, про дефіцит ракет у противника речник ВПС говорив і раніше. За його словами, у противника залишилося мало "Іскандерів". Але у ЗС РФ все ще зберігається запас ракет Х-22. Достатньо у військових ракет для комплексів С-300, їх дальність кустарним способом розширили до 150 км. Звідси часті жертви серед мирних громадян.

Раніше у ЗСУ оцінили загрозу килимових бомбардувань України. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що система ППО поступово посилюється, тому російські літаки не можуть почуватися у безпеці в українському небі.

Крім того, Юрій Ігнат назвав українську систему ППО унікальною, оскільки вона створена "з того, що є". Враховуючи гігантську територію України та полювання окупантів на ППО, систему вибудували з мобільних групи з ПЗРК та зенітними установками, винищувальної авіації та зенітних ракетних військ.