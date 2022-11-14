Били по базам и тылам: в ВСУ объяснили меньшее количество трофеев на Херсонщине

Украинская операция постоянно атаковала резервы и запасы оккупантов, поэтому после их отхода, ВСУ получили меньше трофейной техники и БК, чем это было в Харьковской области.

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На освобожденных территориях Херсонской и Николаевской областях не было так много трофейной техники как в Харьковской области. Это связано с регулярными ударами ВСУ по тылам врага. Об этом сообщила руководитель объединенного координационного центра пресс-центра Сил охраны и обороны "ЮГ" Наталья Гуменюк, передает "УНИАН".

Украинская армия наносила методичные удары по складам боеприпасов и базам российских войск в ходе контрнаступательной операции на юге Украины.

"Очень много складов с боеприпасами нами было уничтожено во время продвижения нашего, потому что наши контрнаступательные действия и заключались в том, что даже находясь на более или менее устойчивых позициях без движения вперед, мы продолжали уничтожать запасы и резервы врага, которые у него были в тыловых районах", — пояснила Гуменюк.

Поэтому когда ВС РФ начали отступать, то на них позициях не оказалось такое количество брошенной техники. При этом она продолжила, что ВСУ не останавливаются на достигнутом. Продолжаются боевые действия и действия сопротивления, в том числе и противодействие Сил обороны вражеским атакам. В частности, в ночь с 13 на 14 ноября ВС РФ наносили удары по Чернобаевке, чтобы добить то, что не смогли вывезти или забрать.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что операция по освобождению Херсона длилась с сентября. Украинская армия заплатила высокую цену за освобождение областного центра.