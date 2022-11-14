Били по базах і тилах: у ЗСУ пояснили меншу кількість трофеїв на Херсонщині

Українська операція постійно атакувала резерви та запаси окупантів, тому після їх відходу ЗСУ отримали менше трофейної техніки та БК, ніж це було в Харківській області.

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На звільнених територіях Херсонської і Миколаївської областей не було так багато трофейної техніки, як у Харківській області. Це пов'язано з регулярними ударами ЗСУ по тилах ворога. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного центру пресцентру Сил охорони й оборони "Південь" Наталія Гуменюк, передає "УНІАН".

Українська армія завдавала методичних ударів по складах боєприпасів і базах російських військ під час контрнаступальної операції на півдні України.

"Дуже багато складів із боєприпасами нами було знищено під час просування нашого, тому що наші контрнаступальні дії і полягали в тому, що навіть перебуваючи на більш-менш стійких позиціях без руху вперед, ми продовжували знищувати запаси і резерви ворога, які в нього були в тилових районах", — пояснила Гуменюк.

Тому коли ЗС РФ почали відступати, то на них позиціях не було такої кількості покинутої техніки. При цьому вона продовжила, що ЗСУ не зупиняються на досягнутому. Продовжуються бойові дії та дії опору, зокрема й протидія Сил оборони ворожим атакам. Зокрема, у ніч із 13 на 14 листопада ЗС РФ завдавали ударів по Чорнобаївці, щоб добити те, що не змогли вивезти чи забрати.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що операція зі звільнення Херсона тривала з вересня. Українська армія заплатила високу ціну за визволення обласного центру.