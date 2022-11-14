Обучат 15 тысяч бойцов: ЕС запускает тренировочную миссию для ВСУ

Украинские военные не только пройдут обучение, но также будут экипированы и снабжены боеприпасами, на это было выделено 16 млн евро.

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Европейский Союз официально запустил тренировочную миссию для бойцов Вооруженных сил Украины. В рамках этого будет подготовлено 15 тысяч военнослужащих. Об этом рассказали в представительстве Чехии в ЕС.

"Европейский совет начал миссию по военной помощи ЕС EUMAM для поддержки Украины в продолжающейся войне с Россией и проведения обучения до 15 000 военных украинских Вооруженных сил", — сказано в заявлении.

Сообщается, что это решение вступает в силу с момента его публикации в официальном журнале ЕС.

Кроме того, украинские военные также будут экипированы и снабжены боеприпасами. На это выделили 16 млн евро.

"Впервые такая миссия будет полностью организована на территории Европейского союза", — рассказали на прошлой неделе в Брюсселе.

На сайте Европейского совета указано, что в рамках военной миссии ЕС обеспечит индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку Вооруженных Сил Украины, в том числе их Сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов.

Подготовка украинских военных будет проходить в странах блока, а оперативный штаб миссии будет находиться в Брюсселе, чтобы обеспечить общую координацию на стратегическом уровне. Командующим миссией будет директор отдела военного планирования и поведения вице-адмирал Эрве Блежан.

Напомним, 13 октября представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС увеличил военную помощь Украине до 3 млрд евро. По его словам, это будет финансовая и материальная помощь для ВСУ.

12 октября СМИ сообщали, что в ЕС одобрили создание миссии по подготовке бойцов украинской армии. Штаб-квартиры новой тренировочной миссии будут находиться в Польше и Германии. Украина просила о ее создании еще в прошлом году, но Европа тогда была не готова к этому.