Навчать 15 тисяч бійців: ЄС запускає тренувальну місію для ЗСУ

Українські військові не лише пройдуть навчання, але також будуть споряджені та забезпечені боєприпасами, на це було виділено 16 млн євро.

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Європейський Союз офіційно запустив тренувальну місію для бійців Збройних сил України. У межах цього буде підготовлено 15 тисяч військовослужбовців. Про це розповіли у представництві Чехії у ЄС.

"Європейська рада розпочала місію з військової допомоги ЄС EUMAM для підтримки України у війні з Росією, що триває, і проведення навчання до 15 000 військових українських Збройних сил", — сказано в заяві.

Повідомляється, що це рішення набирає чинності з моменту його опублікування в офіційному журналі ЄС.

Крім того, українські військові також будуть споряджені та забезпечені боєприпасами. На це виділили 16 млн євро.

"Уперше така місія буде повністю організована на території Європейського союзу", — розповіли минулого тижня у Брюсселі.

На сайті Європейської ради зазначено, що в межах військової місії ЄС забезпечить індивідуальну, колективну та спеціалізовану підготовку Збройних Сил України, зокрема їхніх Сил територіальної оборони, а також координацію і синхронізацію діяльності держав-членів.

Підготовка українських військових проходитиме у країнах блоку, а оперативний штаб місії перебуватиме у Брюсселі, щоб забезпечити спільну координацію на стратегічному рівні. Командувачем місією буде директор відділу військового планування і поведінки віцеадмірал Ерве Блежан.

Нагадаємо, 13 жовтня представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС збільшив військову допомогу Україні до 3 млрд євро. За його словами, це буде фінансова та матеріальна допомога для ЗСУ.

12 жовтня ЗМІ повідомляли, що в ЄС схвалили створення місії з підготовки бійців української армії. Штаб-квартири нової тренувальної місії перебуватимуть у Польщі та Німеччині. Україна просила про її створення ще минулого року, але Європа тоді була не готова до цього.