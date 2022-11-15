Физики и лирики. Как Силы специальных операций и Киберкомандование США могут помочь друг другу

На первый взгляд может показаться, что у специальных и кибер-операций США мало общего. Однако Командование специальных операций и Киберкомандование имеют общие глобальные зоны ответственности, а их миссии находятся на пересечении мирного и военного времени.

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Министерство обороны США уже предпринимает постепенные шаги по объединению сил специальных операций с кибернетическим потенциалом. Во время посещения Афганистана в 2019 году бывший командующий Командованием специальных операций генерал Ричард Кларк отметил, что 60% внимания сообщества специальных операций сейчас сосредоточено на "работе в информационном пространстве", и это разительно отличается от ситуации в 2002-2011 годах, когда он наблюдал 90-процентную концентрацию на операциях с применением конвенционального оружия. Между тем, в 2016 году хакеры Киберкомандования поддержали кампанию ССО по разгрому "Исламского государства", выведя из строя его медиа-серверы и онлайн-сети.

Фокус перевел новый текст Джош Голдинга, посвященный кооперации ССО США и американского Киберкомандования.

Но, несмотря на эти успехи, бывший командующий американскими войсками в Ираке и Сирии генерал Стивен Таунсенд признал, что "нам придется работать лучше".

Оставшись с раздутым штатом Командования специальных операций, насчитывающим 70 тысяч человек после 20 лет контртеррористических операций, Пентагон должен принять жесткие решения и определиться со своими приоритетами. Здесь поможет более тесное сотрудничество между Командованием специальных операций США и Киберкомандованием США. Оба командования могут в значительной степени опираться на существующие возможности и структуры, а также создать координационный центр для сотрудничества в области радиоэлектронной борьбы и космических возможностей.

Для достижения этих преимуществ военным следует создать более легкие для развертывания киберподразделения, повысить роль сил специальных операций в обеспечении киберопераций и интегрировать кибервойну в консультационные миссии сил специальных операций. В организационном плане этому может способствовать создание структуры специальных операций для поддержки наступательных миссий США в области кибер- и информационной войны, а также расширение каналов киберподготовки специальных операций и включение опыта специальных операций в наращивание киберпотенциала партнеров США.

Киберпространство на передовой

Армия уже предпринимает шаги по размещению специализированных подразделений кибер- и радиоэлектронной борьбы на передовой в рамках продолжающегося процесса интеграции триады специальных операций, кибер- и космических возможностей. Армейские ученые отмечают опыт подразделений спецназа в этих областях, но этот потенциал нужно масштабировать и лучше интегрировать с планированием миссий.

В 2019 году новое Киберкомандование ВС (ARCYBER) создало 915-й батальон кибервойск в рамках пилотной программы "по созданию тактических, наземных кибер- и электромагнитных групп для усиления подразделений с возможностями кибер-, радиоэлектронной борьбы и информационных операций". К 2026 году ВС планируют создать 12 экспедиционных групп по кибер- и электромагнитной деятельности, которые "помогут планировать тактические кибероперации для командиров и проводить миссии в координации с развернутыми силами".

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Хотя эти подразделения находятся на ранних стадиях развития, потенциальные преимущества совместной работы с силами специальных операций многообещающи. Недавно 915-й батальон испытал свою способность получить доступ к устройствам "умного дома", где находились "террористы", для сбора разведданных и потенциального воздействия с целью изгнания группы. Кибер-спецназовцы добились этого, получив непосредственный доступ к дому из соседнего офиса в Мэриленде.

Подобная операция напоминает попытку российской разведки получить доступ к сетям Организации по запрещению химического оружия из автомобиля в Гааге в 2018 году. В подобных операциях CCO могут сыграть жизненно важную роль в обеспечении доступа к цели. Правительство США обсудило возможности технических операций с использованием человеческого интеллекта "для сбора информации в быстро развивающейся высокотехнологичной среде". Армейские планировщики должны будут уравновесить риски и опасность для спецназовцев с потенциалом уникальных возможностей в местах боевых действий.

[ + – ] Киберпространство на передовой Фото: information-age.com

Параллельно с этим Командование специальных операций наращивает свои усилия по эффективному функционированию в информационной сфере. Оно запросило у Конгресса более чем двукратное увеличение бюджета на "технологии нового поколения" на 22 финансовый год до 36 миллионов долларов – речь идет о кибернетических, электронных атаках и направленной энергии. Типы операций, опробованные 915-м батальоном кибервойск, могут оказаться бесценными для сбора информации о террористических сетях.

По сравнению с получением доступа на месте, кибероперации в непосредственной близости от него потенциально снижают риск для ССО, которые установят доступ к сетям для целей Киберкомандования. При эффективной координации способность сил специальных операций действовать на оспариваемых или вражеских территориях повысит эффективность киберопераций, радиоэлектронной борьбы и психологических операций.

Объединение специальных операций и кибератак с более широкими усилиями США по ведению информационной войны также обеспечит значительный эффект мультипликации силы во время конфликта. Использование кибератак как части стратегии информационной войны в сочетании с операциями влияния и электронным оружием усилило бы их воздействие. Кибероперации и электронное оружие могут нарушить работу коммуникационных сетей и части электромагнитного спектра, а миссии прямого действия прервут линии снабжения, создав хаос.

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Командование специальных операций недавно опубликовало открытый призыв к промышленным партнерам представить предложения по созданию возможностей "следующего поколения [разведки, наблюдения и рекогносцировки]" и "эффектов следующего поколения", специально для использования в тех местностях, где США не имеют господства в воздухе.

Кроме киберсредств для использования "умных домов" и мобильных устройств речь может идти о "кибернетических боеприпасах с функциями блокировки, помех, деградации или уничтожения, которые могут быть применены к компьютерным устройствам и системам, получающим сигнал как по кабелю, так и по воздуху". Эти возможности делают силы специальных операций главными помощниками в американских кибератаках и позволяют США создавать каскад эффектов, направленных против противника.

Интеграция сил специальных операций и киберподразделений

С этой целью Командование специальных операций должно также использовать свою сеть психологических операций, которые теперь называются операциями военной информационной поддержки, и подразделения по гражданским вопросам для работы с Киберкомандованием.

Хорошей отправной точкой могло бы стать создание Командования специальных операций на театре военных действий при Киберкомандовании для обеспечения последовательной координации и поддержки кибер- и информационных операций, а также для развития специализированной киберподготовки сил специальных операций и их киберпартнеров. Хотя масштабное сокращение финансирования Командования специальных операций на театре военных действий может осложнить реализацию, относительно небольшое "Киберкомандование специальных операций (SOCCYBER)" могло бы обеспечить преимущества, выходящие за границы географических командований. Командование специальных операций предоставляет ССО командующему Европейским командованием через Командование специальных операций в Европе (SOCEUR).

[ + – ] Командование специальных операций запросило у Конгресса США более чем двукратное увеличение бюджета на "технологии нового поколения" – речь идет о кибернетических, электронных атаках и направленной энергии Фото: Pexels

Аналогичным образом могли бы действовать командующие Агентством национальной безопасности и Киберкомандования. Это позволит официально согласовать действия ССО с целями Киберкомандования и обеспечить командующего органическим потенциалом специальных операций.

"Киберкомандование специальных операций" предоставит Киберкомандованию больше инструментов для борьбы с противниками и позволит быстрее реагировать. Менее специализированный персонал можно привлекать для поддержки миссий по мере необходимости, а Киберкомандование специальных операций обеспечит центральную группу экспертов для поддержки специальных операций Киберкомандования.

Для наиболее эффективного сотрудничества Министерству обороны придется сократить расстояние между специальными и кибернетическими силами, признавая при этом ограничения обоих ведомств. Учения Киберкомандования сухопутных войск выявили потенциальное препятствие в разработке этой концепции: баланс требований к физической и технической подготовке персонала. Чтобы действовать вместе с силами специальных операций, личный состав должен обладать как техническими навыками для проведения киберопераций, так и соответствовать физическим требованиям.

Специализированные учебные программы Командования специальных операций могут помочь преодолеть технические и физические ограничения в каждом сообществе. Такое изменение приоритетов в обучении позволит лучше интегрировать силы специальных операций с персоналом Киберкомандования, чтобы преодолеть неизбежные трудности роста, связанные с сочетанием различных уровней специализации и опыта.

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США также должны рассмотреть возможность использования опыта сил специальных операций в оказании помощи силам безопасности для дальнейшего развития киберпотенциала партнеров, в том числе в рамках инициативы Hunt Forward Киберкомандования. Помощь силам безопасности является краеугольным камнем поддержки США союзников и партнеров, таких как Украина, страны Балтии и Тайвань. Киберкомандование и более специализированное, пока еще не существующее кибервоплощение обычных армейских подразделений бригады содействия силам безопасности могли бы обеспечить значительно более открытые кибервозможности для партнеров.

Силы специальных операций, в свою очередь, могли бы оказывать союзникам и партнерам, находящимся в зоне риска, более спонтанную поддержку, включив кибервозможности в предполагаемую оперативную концепцию сопротивления. Эта поддержка будет направлена на создание общих операционных языков и методов, чтобы американские силы могли эффективно действовать с местными сетями сопротивления. Стремясь разработать потенциал сопротивления для поддержания затяжных повстанческих действий в различных областях, Командование специальных операций и Киберкомандование могут привлекать партнеров к использованию коммерческих готовых инструментов, если это необходимо.

Силы специальных операций могут оказать ценную помощь Киберкомандованию в работе с хакерами принимающей страны и послужить важным элементом более широкого сопротивления. Хотя цель интеграции Командования специальных операций не заключается в том, чтобы сравняться с возможностями или опытом Киберкомандования, это позиционирует Командование специальных операций как дополнение к миссии Киберкомандования по оказанию помощи силам кибербезопасности Hunt Forward.

[ + – ] США также должны рассмотреть возможность использования опыта сил специальных операций в оказании помощи силам безопасности для дальнейшего развития киберпотенциала партнеров

Растет потребность в гибких, малозаметных возможностях для выявления и пресечения деятельности противника до начала войны. Более тесное сотрудничество между Командованием специальных операций и Киберкомандованием поможет каждому ведомству более эффективно выполнять свои традиционные задачи и создавать новые варианты действий для американских политиков. Компонент специальных операций, тесно интегрированный с операциями и приоритетами Киберкомандования, обеспечит быстрые и гибкие военные варианты, которых на данный момент не хватает.

Командование специальных операций также обладает гибкостью, позволяющей действовать в условиях двойного подчинения Киберкомандованию и Агентству национальной безопасности. Реализация любого из этих изменений потребует преодоления проблем с ресурсами, кадрами и обучением, но позволит вооруженным силам США использовать потенциально мощнейшие силы во многих областях. Интегрированные возможности кибернетических и специальных операций достижимы в ближайшей перспективе и станут значительным фактором умножения силы для вооруженных сил США, разведывательного сообщества и иностранных партнеров на всех уровнях противостояния.

Об авторе

Джош Голдинг – магистрант в области государственной политики в Школе глобальных отношений Джексона Йельского университета. Ранее работал кибер-аналитиком в Министерстве обороны США.