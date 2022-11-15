Фізики та лірики. Як Сили спеціальних операцій і Кіберкомандування США можуть допомогти одне одному

На перший погляд може здатися, що в спеціальних і кібер-операцій США мало спільного. Однак Командування спеціальних операцій і Кіберкомандування мають спільні глобальні зони відповідальності, а їх місії перебувають на перетині мирного та воєнного часу.

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Міністерство оборони США вже здійснює поступові кроки з об'єднання сил спеціальних операцій з кібернетичним потенціалом. Під час відвідування Афганістану в 2019 році колишній командувач Командуванням спеціальних операцій генерал Річард Кларк зазначив, що 60% уваги спільноти спеціальних операцій зараз зосереджено на "роботі в інформаційному просторі", і це разюче відрізняється від ситуації в 2002-2011 роках, коли він спостерігав 90-відсоткову концентрацію на операціях із застосуванням конвенційної зброї. Тим часом, у 2016 році хакери Кіберкомандування підтримали кампанію ССО з розгрому "Ісламської держави", вивівши з ладу її медіа-сервери й онлайн-мережі.

Фокус переклав новий текст Джоша Голдінга, присвячений кооперації ССО США й американського Кіберкомандування.

Але, незважаючи на ці успіхи, колишній командувач американських військ в Іраку та Сирії генерал Стівен Таунсенд визнав, що "нам доведеться працювати краще".

Залишившись з роздутим штатом Командування спеціальних операцій, що налічує 70 тисяч осіб після 20 років контртерористичних операцій, Пентагон повинен ухвалити жорсткі рішення і визначитися зі своїми пріоритетами. Тут допоможе тісніша співпраця між Командуванням спеціальних операцій США та Кіберкомандуванням США. Обидва командування можуть значною мірою спиратися на наявні можливості та структури, а також створити координаційний центр для співробітництва в галузі радіоелектронної боротьби та космічних можливостей.

Для досягнення цих переваг військовим варто створити більш легкі для розгортання кіберпідрозділи, підвищити роль сил спеціальних операцій у забезпеченні кібероперацій та інтегрувати кібервійну до консультаційних місій сил спеціальних операцій. В організаційному плані цьому може сприяти створення структури спеціальних операцій для підтримки наступальних місій США в галузі кібер- та інформаційної війни, а також розширення каналів кіберпідготовки спеціальних операцій і додавання досвіду спеціальних операцій у нарощуванні кіберпотенціалу партнерів США.

Кіберпростір на передовій

Армія вже здійснює кроки щодо розміщення спеціалізованих підрозділів кібер- і радіоелектронної боротьби на передовій в межах продовжуваного процесу інтеграції тріади спеціальних операцій, кібер- і космічних можливостей. Армійські вчені зазначають досвід підрозділів спецназу в цих сферах, але цей потенціал потрібно масштабувати і краще інтегрувати з плануванням місій.

У 2019 році нове Кіберкомандування ЗС (ARCYBER) створило 915-й батальйон кібервійськ у межах пілотної програми "зі створення тактичних, наземних кібер- та електромагнітних груп для посилення підрозділів із можливостями кібер-, радіоелектронної боротьби й інформаційних операцій". До 2026 року ЗС планують створити 12 експедиційних груп із кібер- та електромагнітної діяльності, які "допоможуть планувати тактичні кібероперації для командирів і проводити місії в координації з розгорнутими силами".

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Хоча ці підрозділи знаходяться на ранніх стадіях розвитку, потенційні переваги спільної роботи із силами спеціальних операцій є перспективними. Нещодавно 915-й батальйон випробував свою здатність отримати доступ до пристроїв "розумного будинку", де знаходилися "терористи", для збирання розвідданих та потенційного впливу з метою вигнання групи. Кіберспецназівці досягли цього, отримавши безпосередній доступ до будинку із сусіднього офісу в Меріленді.

Подібна операція нагадує спробу російської розвідки отримати доступ до мереж Організації із заборони хімічної зброї з автомобіля у Гаазі в 2018 році. У таких операціях CCO можуть відігравати життєво важливу роль у забезпеченні доступу до цілі. Уряд США обговорив можливості технічних операцій з використанням людського інтелекту "для збору інформації у високотехнологічному середовищі, що швидко розвивається". Армійські планувальники мають урівноважити ризики та небезпеку для спецназівців із потенціалом унікальних можливостей у місцях бойових дій.

[ + – ] Кіберпростір на передовій Фото: information-age.com

Паралельно з цим Командування спеціальних операцій нарощує свої зусилля щодо ефективного функціонування в інформаційній сфері. Воно запросило в Конгресу більш ніж дворазове збільшення бюджету на "технології нового покоління" на 22 фінансовий рік до 36 мільйонів доларів — йдеться про кібернетичні, електронні атаки та спрямовану енергію. Типи операцій, випробувані 915-м батальйоном кібервійськ, можуть виявитися безцінними для збору інформації про терористичні мережі.

Порівняно з отриманням доступу на місці, кібероперації в безпосередній близькості від нього потенційно знижують ризик для ССО, які встановлять доступ до мереж із метою Кіберкомандування. За умов ефективної координації здатність сил спеціальних операцій діяти на оспорюваних або ворожих територіях підвищить ефективність кібероперацій, радіоелектронної боротьби та психологічних операцій.

Об'єднання спеціальних операцій і кібератак із ширшими зусиллями США щодо ведення інформаційної війни також забезпечить значний ефект мультиплікації сили під час конфлікту. Використання кібератак як частини стратегії інформаційної війни у поєднанні з операціями впливу й електронною зброєю посилило б їхній вплив. Кібероперації та електронна зброя можуть порушити роботу комунікаційних мереж і частини електромагнітного спектру, а місії прямої дії перервуть лінії постачання, створивши хаос.

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Командування спеціальних операцій нещодавно опублікувало відкритий заклик до промислових партнерів подати пропозиції щодо створення можливостей "наступного покоління [розвідки, спостереження і рекогностування]" та "ефектів наступного покоління", спеціально для використання у тих місцевостях, де США не мають панування в повітрі.

Крім кіберзасобів для використання "розумних будинків" і мобільних пристроїв може йтися про "кібернетичні боєприпаси із функціями блокування, перешкод, деградації або знищення, які можуть бути застосовані до комп'ютерних пристроїв і систем, що отримують сигнал як по кабелю, так і по повітрю". Ці можливості роблять сили спеціальних операцій головними помічниками в американських кібератаках і дозволяють США створювати каскад ефектів, спрямованих проти супротивника.

Інтеграція сил спеціальних операцій і кіберпідрозділів

З цією метою Командування спеціальних операцій має використовувати свою мережу психологічних операцій, які тепер називаються операціями військової інформаційної підтримки, та підрозділи з цивільних питань для роботи з Кіберкомандуванням.

Чудовою відправною точкою могло б стати створення Командування спеціальних операцій на театрі бойових дій при Кіберкомандуванні для забезпечення послідовної координації та підтримки кібер- та інформаційних операцій, а також для розвитку спеціалізованої кіберпідготовки сил спеціальних операцій та їх кіберпартнерів. Хоча масштабне скорочення фінансування Командування спеціальних операцій на театрі воєнних дій може ускладнити реалізацію, відносно невелике "Кіберкомандування спеціальних операцій (SOCCYBER)" могло б забезпечити переваги, що виходять за межі географічних командувань. Командування спеціальних операцій надає ССО командувачу Європейського командування через Командування спеціальних операцій у Європі (SOCEUR).

[ + – ] Командування спеціальних операцій запросило в Конгресу США більш ніж дворазове збільшення бюджету на "технології нового покоління" – йдеться про кібернетичні, електронні атаки та спрямовану енергію Фото: Pexels

Аналогічно могли б діяти командувачі Агентства національної безпеки та Кіберкомандування. Це дозволить офіційно узгодити дії ССО з цілями Кіберкомандування та забезпечити командувача органічним потенціалом спеціальних операцій.

"Кіберкомандування спеціальних операцій" надасть Кіберкомандуванню більше інструментів для боротьби з противниками і дозволить швидше реагувати. Менш спеціалізований персонал можна залучати для підтримки місій у міру потреби, а Кіберкомандування спеціальних операцій забезпечить центральну групу експертів для підтримки спеціальних операцій Кіберкомандування.

Для найбільш ефективної співпраці Міністерству оборони доведеться скоротити відстань між спеціальними та кібернетичними силами, визнаючи водночас обмеження обох відомств. Навчання Кіберкомандування сухопутних військ виявили потенційну перешкоду в розробці цієї концепції: баланс вимог до фізичної і технічної підготовки персоналу. Щоб діяти разом із силами спеціальних операцій, особовий склад повинен мати як технічні навички для проведення кібероперацій, так і відповідати фізичним вимогам.

Спеціалізовані навчальні програми Командування спеціальних операцій можуть допомогти подолати технічні та фізичні обмеження у кожному співтоваристві. Така зміна пріоритетів у навчанні дозволить краще інтегрувати сили спеціальних операцій з персоналом Кіберкомандування, щоб подолати неминучі труднощі росту, пов'язані з поєднанням різних рівнів спеціалізації та досвіду.

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США також повинні розглянути можливість використання досвіду сил спеціальних операцій у наданні допомоги силам безпеки для подальшого розвитку кіберпотенціалу партнерів, зокрема в межах ініціативи Hunt Forward Кіберкомандування. Допомога силам безпеки є наріжним каменем підтримки США союзників і партнерів, таких як Україна, країни Балтії та Тайвань. Кіберкомандування і більш спеціалізоване кібервтілення звичайних армійських підрозділів бригади сприяння силам безпеки, яке поки що не існує, могли забезпечити значно відкритіші кіберможливості для партнерів.

Сили спеціальних операцій, зі свого боку, могли б надавати союзникам і партнерам, котрі в зоні ризику, більш спонтанну підтримку, додавши кіберможливості у передбачувану оперативну концепцію опору. Ця підтримка буде спрямована на створення спільних операційних мов і методів, щоб американські сили могли ефективно діяти з місцевими мережами опору. Прагнучи розробити потенціал опору для підтримки затяжних повстанських дій у різних галузях, Командування спеціальних операцій і Кіберкомандування можуть залучати партнерів до використання готових комерційних інструментів, якщо це необхідно.

Сили спеціальних операцій можуть надати цінну допомогу Кіберкомандуванню у роботі з хакерами країни, що приймає, і є важливим елементом ширшого опору. Хоча мета інтеграції Командування спеціальних операцій не полягає в тому, щоб зрівнятися з можливостями або досвідом Кіберкомандування, це позиціонує Командування спеціальних операцій як доповнення до місії Кіберкомандування з надання допомоги силам кібербезпеки Hunt Forward.

[ + – ] США також повинні розглянути можливість використання досвіду сил спеціальних операцій у наданні допомоги силам безпеки для подальшого розвитку кіберпотенціалу партнерів

Зростає потреба у гнучких, малопомітних можливостях для виявлення і припинення діяльності противника до початку війни. Тісніша співпраця між Командуванням спеціальних операцій та Кіберкомандуванням допоможе кожному відомству більш ефективно виконувати свої традиційні завдання та створювати нові варіанти дій для американських політиків. Компонент спеціальних операцій, що тісно інтегрований з операціями та пріоритетами Кіберкомандування, забезпечить швидкі та гнучкі військові варіанти, яких наразі не вистачає.

Командування спеціальних операцій також має гнучкість, що дозволяє діяти в умовах подвійного підпорядкування Кіберкомандуванню та Агентству національної безпеки. Реалізація будь-якої з цих змін вимагатиме подолання проблем із ресурсами, кадрами та навчанням, але дозволить збройним силам США використовувати потенційно потужні сили в багатьох сферах. Інтегровані можливості кібернетичних і спеціальних операцій досяжні в найближчій перспективі та стануть значним фактором примноження сили для збройних сил США, розвідувальної спільноти й іноземних партнерів на всіх рівнях протистояння.

Про автора

Джош Голдінг — магістрант у галузі державної політики у Школі глобальних відносин Джексона Єльського університету. Раніше працював кібераналітиком у Міністерстві оборони США.