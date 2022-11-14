ВС РФ уничтожили энергообъект в Херсонской области, два региона остались без света (фото)

Оккупанты подорвали два автотрансформатора, весом 250 тонн каждый. Херсонская область остается без электричества с 6 ноября, энергетики работают над подключением резервных источников.

Related video

Энергетический объект, который обеспечивал электроснабжение правобережной части Херсонской области и значительной части Николаевской области, был практически уничтожен российскими военными при побеге, его больше не существует. Об этом рассказал глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, оккупанты подорвали два автотрансформатора, весом 250 тонн каждый. Кроме того, ВС РФ дополнительно расстреляли зал релейной защиты, компрессорное и аккумуляторное отделения.

"Несколько гектаров последствий бессильной злобы оккупантов перед бегством с правобережья Херсонщины. Подлая орда, которая умеет только разрушать", — написал он.

Однако несмотря на действия российской армии, "Укрэнерго" совместно с Военно-гражданской администрацией и Государственной службой чрезвычайных ситуаций уже обрабатывают схемы питания части Херсонской области из двух соседних областей.

"Это не будет просто — саперы уже обследуют высоковольтные линии, проходящие вдоль территорий, где еще совсем недавно шли тяжелые бои. Уровень минирования там очень высок. Работаем осторожно, но не теряем ни минуты", — рассказал Кудрицкий.

Глава правления "Укрэнерго" сообщил, что освобожденная часть Херсонской области остается без света с 6 ноября. В компании делают все возможное, чтобы вернуть энергию с помощью резервных источников.

В тоже время Украина уже передала список необходимого оборудования для восстановления электричества заграничным партнерам. Помочь готовы системные операторы Польши и Франции, а оборудование уже едет в нашу страну.

Напомним, 14 ноября в "ДТЭК" рассказали, что для восстановления повреждений линий электроснабжения в Херсонской области потребуется от двух до трех недель. Наибольшие разрушения обнаружены в районе Берислава и Давыдова Брода.

12 ноября сообщалось, что для восстановления электроснабжения деоккупированного Херсона может понадобиться месяц.