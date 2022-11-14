ЗС РФ знищили енергооб'єкт у Херсонській області, два регіони залишилися без світла (фото)

Окупанти підірвали два автотрансформатори, вагою 250 тонн кожен. Херсонська область залишається без електрики з 6 листопада, енергетики працюють над підключенням резервних джерел.

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Енергетичний об'єкт, який забезпечував електропостачання правобережної частини Херсонської області й значної частини Миколаївської області, був практично знищений російськими військовими під час втечі, його більше не існує. Про це розповів голова правління компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, окупанти підірвали два автотрансформатори, вагою 250 тонн кожен. Крім того, ЗС РФ додатково розстріляли зал релейного захисту, компресорне й акумуляторне відділення.

"Кілька гектарів наслідків безсилої злості окупантів перед втечею з правобережжя Херсонщини. Підла орда, яка вміє лише руйнувати", — написав він.

Однак, незважаючи на дії російської армії, "Укренерго" спільно з військово-цивільною адміністрацією та Державною службою з надзвичайних ситуацій уже обробляють схеми живлення частини Херсонської області з двох сусідніх областей.

"Це не буде просто — сапери вже обстежують високовольтні лінії, що проходять уздовж територій, де ще зовсім недавно йшли важкі бої. Рівень мінування там дуже високий. Працюємо обережно, але не втрачаємо жодної хвилини", — розповів Кудрицький.

Голова правління "Укренерго" повідомив, що звільнена частина Херсонської області залишається без світла з 6 листопада. У компанії роблять усе можливе, щоби повернути енергію за допомогою резервних джерел.

Водночас Україна вже передала список необхідного обладнання для відновлення електрики закордонним партнерам. Допомогти готові системні оператори Польщі та Франції, а обладнання вже їде в нашу країну.

Нагадаємо, 14 листопада в ДТЕК розповіли, що для відновлення пошкоджень ліній електропостачання в Херсонській області потрібно від двох до трьох тижнів. Найбільші руйнування виявлено в районі Берислава й Давидового Броду.

12 листопада повідомлялося, що для відновлення електропостачання деокупованого Херсона може знадобитися місяць.