Выплата репараций Украине из российских активов: Медведев заявил о конце ООН

По словам российского политика, ООН хочет возместить ущерб Украине из арестованных активов РФ. А резолюция ООН — попытка найти юридическое основание для этого.

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине со стороны РФ, заявив, что происходящее напоминает агонию ООН как главного международного института по примирению. Об этом российский политик написал в Telegram-канале.

Медведев назвал резолюцию ООН попыткой найти юридическое основание для использования арестованных российских активов.

"Англосаксы явно пытаются наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов", — заявил Медведев.

Представитель Кремля считает, что подобные инициативы должны быть и для выплаты ущерба, нанесенного США Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим пострадавшим от НАТО.

По мнению Медведева, в противном случае это напоминает "начало агонии ООН в качестве главного международного института по примирению".

"Конец будет мучительным для всего международного сообщества. Проживем и без такой организации "объединенных наций"", — написал он.

Реакция Украины

На момент публикации новости представители Украины пока не прокомментировали заявление Медведева

Напомним, Генассамблея ООН проголосовала за возмещение ущерба Украине и выплату репараций. В принятом документе 193 странам рекомендуется вести международный реестр с данными о нанесенном российским вторжением ущербе.

Ранее Фокус сообщал, что Украина представила проект резолюции о репарациях России в связи с российской агрессией. По словам постпреда Украины в ООН Сергея Кислицы, РФ разрушила порядка 50% электросетей в Украине. Миллионы граждан Украины остались без энерго-, водоснабжения и отопления перед наступлением зимы.