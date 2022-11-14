Виплата репарацій Україні з російських активів: Медведєв заявив про кінець ООН

За словами російського політика, ООН хоче відшкодувати збитки Україні з заарештованих активів РФ. А резолюція ООН — спроба знайти юридичну основу для цього.

Related video

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв прокоментував резолюцію ООН про відшкодування збитків Україні з боку РФ, заявивши, що те, що відбувається, нагадує агонію ООН як головного міжнародного інституту з примирення. Про це російський політик написав у Telegram-каналі.

Медведєв назвав резолюцію ООН спробою знайти юридичну основу для використання заарештованих російських активів.

"Англосакси явно намагаються нагребти юридичну основу для крадіжки незаконно заарештованих російських активів", — заявив Медведєв.

Представник Кремля вважає, що подібні ініціативи мають бути й для виплати збитків, завданих США Кореї, В'єтнаму, Іраку, Югославії та іншим постраждалим від НАТО.

На думку Медведєва, в іншому випадку це нагадує "початок агонії ООН як головного міжнародного інституту з примирення".

"Кінець буде болісним для всієї міжнародної спільноти. Проживемо і без такої організації "об'єднаних націй"", — написав він.

Реакція України

На момент публікації новини представники України поки що не прокоментували заяву Медведєва.

Нагадаємо, Генасамблея ООН проголосувала за відшкодування збитків Україні та виплату репарацій. У прийнятому документі 193 країнам рекомендується вести міжнародний реєстр із даними про завдані російським вторгненням збитки.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна представила проєкт резолюції щодо репарацій Росії у зв'язку з російською агресією. За словами постпреда України в ООН Сергія Кислиці, РФ зруйнувала близько 50% електромереж в Україні. Мільйони громадян України залишилися без енерго-, водопостачання та опалення перед настанням зими.