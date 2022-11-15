Помогал спасать раненых: доброволец из Канады погиб на фронте в Донецкой области (фото)

33-летний фермер Джозеф Хильдебранд отправился на фронт в июне. Он погиб под Бахмутом, где ведутся горячие бои.

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В боях за Украину в Донецкой области погиб 33-летний доброволец из Канады Джозеф Хильдебранд. Об этом пишет канадский сайт CBC News.

Как стало известно, Хильдебранд, который у себя дома в Саскачеване был фермером, отправился на фронт 11 июня. До этого он дважды ездил на войну в Афганистане в составе канадского контингента.

Старший брат Хильдебранда Джейк рассказал, что канадец погиб на минувших выходных в районе Бахмута, выполняя боевое задание. В последние несколько недель российская армия существенно увеличила атаки на город с разных направлений. Хильдебранд помогал эвакуировать раненых. Кроме него, погибло еще 9 из 12 человек из этого подразделения.

[ + – ] Хильдебранд со своей семьей

Сослуживцы канадца позвонили его партнерше Кариссе рано утром, чтобы сообщить плохие новости.

"Он погиб, вытаскивая других ребят, которые были ранены. Он был именно таким. Самый самоотверженный человек, которого я когда-либо знал", –– сообщила женщина журналистам.

По словам брата, в Украине у них нет родственников, поэтому до этого они в семье практически не говорили о стране, Однако после полномасштабного вторжения Хильдебранд понял, что не может оставаться в стороне от происходящего.

[ + – ] Джозеф Хильдебранд и его партнерша Карисса

У Хильдебранда осталась 13-летняя дочь Джови.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Канады Мэрилин Гевремон сообщила, что внешнеполитическое ведомство знает о смерти мужчины и поддерживает связь с его близкими.

Напомним, на войне против Украине погиб студент из Замбии, отбывавший тюремное заключение в России. Он отбывал тю заключение с апреля 2020 года на окраине Москвы за распространение наркотиков.

В Пентагоне считают, что за время полномасштабной войны в Украине погибли или были ранены более 100 тысяч российских военнослужащих. Примерное такие же потери и у украинской стороны.