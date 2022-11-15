Допомагав рятувати поранених: доброволець із Канади загинув на фронті на Донеччині (фото)

33-річний фермер Джозеф Хільдебранд вирушив на фронт у червні. Він загинув під Бахмутом, де тривають гарячі бої.

Related video

У боях за Україну на Донеччині загинув 33-річний доброволець із Канади Джозеф Хільдебранд. Про це пише канадський сайт CBC News.

Як стало відомо, Хільдебранд, який у себе вдома в Саскачевані був фермером, вирушив на фронт 11 червня. До цього він двічі їздив на війну до Афганістану у складі канадського контингенту.

Старший брат Хільдебранда Джейк розповів, що канадець загинув минулими вихідними в районі Бахмута, виконуючи бойове завдання. Останні кілька тижнів російська армія істотно збільшила атаки на місто з різних напрямків. Хільдебранд допомагав евакуювати поранених. Крім нього, загинуло ще 9 із 12 осіб із цього підрозділу.

[ + – ] Хільдебранд зі своєю родиною

Товариші канадця зателефонували його партнерці Каріссі рано-вранці, щоб повідомити погані новини.

"Він загинув, витягуючи інших хлопців, які були поранені. Він був саме таким. Найвідданіша людина, яку я коли-небудь знав", –– повідомила жінка журналістам.

За словами брата, в Україні вони не мають родичів, тому до цього вони в сім'ї практично не говорили про країну. Однак після повномасштабного вторгнення Хільдебранд зрозумів, що не може залишатися осторонь того, що відбувається.

[ + – ] Джозеф Хільдебранд та його партнерка Карісса

Хільдебранд залишив 13-річну доньку Джові.

Прессекретарка Міністерства внутрішніх справ Канади Мерилін Гевремон повідомила, що зовнішньополітичне відомство знає про смерть чоловіка та підтримує зв'язок із його близькими.

Нагадаємо, на війні проти України загинув студент із Замбії, який відбував ув'язнення в Росії. Він відбував ув'язнення із квітня 2020 року на околиці Москви за розповсюдження наркотиків.

У Пентагоні вважають, що за час повномасштабної війни в Україні загинули або було поранено понад 100 тисяч російських військовослужбовців. Приблизні такі ж втрати й в української сторони.