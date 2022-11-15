В Иркутской области вертолет Ми-8 стоимостью до $17 млн совершил аварийную посадку

В результате происшествия в РФ пострадало четыре человека. Вертолет совершал технический рейст и летел на Ковыктинское газоконденсатное месторождение.

Related video

В Иркутской области РФ совершил экстренную посадку вертолет Ми-8, который выполнял технический рейс. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Кобзев.

По его словам, вертолет приземлился в Жигаловском районе, в 80 километрах от райцентра.

Как уточняется, вертолет принадлежит авиакомпании "Ангара". Борт летел на Ковыктинское газоконденсатное месторождение.

Мэр Жигаловского района Игорь Федоровский рассказал, что на борту были три члена экипажа и стюардесса.

Погибших в результате происшествия нет. Агентство "Интерфакс" написало, что из-за жесткой посадки пострадало четыре человека, однако ряд других российских СМИ, включая агентства "ТАСС" и "РИА Новости", отчитались, что пострадавших нет.

К месту происшествия отправились спасатели.

Само воздушное судно получило значительные повреждения. Стоимость вертолета Ми-8, согласно данным от 2009 и 2012 гг, составляет от 15 до 17 млн долларов.

Российские следственные органы начали проверку по ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Напомним, 6 ноября в Танзании в озеро Виктория упал пассажирский самолет. На борту авиалайнера находилось 39 пассажиров и четыре члена экипажа.

Ранее у берегов Коста-Рики разбился самолет 53-летнего немецкого миллионера и основателя крупнейшей в Германии сети фитнес-клубов McFit Райнера Шаллера.