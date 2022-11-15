В Іркутській області вертоліт Мі-8 вартістю до $17 млн здійснив аварійну посадку

Унаслідок події в РФ постраждали чотири особи. Вертоліт здійснював технічний рейс і летів на Ковиктинське газоконденсатне родовище.

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В Іркутській області РФ здійснив екстрену посадку гелікоптер Мі-8, який виконував технічний рейс. Про це повідомив губернатор російського регіону Ігор Кобзєв.

За його словами, вертоліт приземлився у Жигалівському районі, за 80 кілометрів від райцентру.

Як уточнюється, гелікоптер належить авіакомпанії "Ангара". Борт летів на Ковиктинське газоконденсатне родовище.

Мер Жигалівського району Ігор Федоровський розповів, що на борту були три члени екіпажу та стюардеса.

Загиблих унаслідок пригоди немає. Агентство "Інтерфакс" написало, що через жорстку посадку постраждало четверо людей, проте низка інших російських ЗМІ, враховуючи агентства "ТАСС" і "РИА Новости", прозвітували, що постраждалих немає.

До місця події вирушили рятувальники.

Саме повітряне судно зазнало значних пошкоджень. Вартість вертольота Мі-8, згідно з даними від 2009 та 2012 рр., становить від 15 до 17 млн доларів.

Російські слідчі органи розпочали перевірку за ст. 263 КК РФ "Порушення правил безпеки руху й експлуатації повітряного транспорту".

Нагадаємо, 6 листопада в Танзанії в озеро Вікторія впав пасажирський літак. На борту авіалайнера перебували 39 пасажирів і чотири члени екіпажу.

Раніше біля берегів Коста-Ріки розбився літак 53-річного німецького мільйонера та засновника найбільшої у Німеччині мережі фітнес-клубів McFit Райнера Шаллера.