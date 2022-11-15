Армия США закупает ракеты для HIMARS на 520 млн долларов

После поставок Украине высокоточных ракет GMLRS, Штаты решили восполнить свои запасы для сохранения возможностей помощи союзникам и международным партнерам.

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Министерство обороны США подписало контракт с Lockheed Martin на производство высокоточных ракет для РСЗО. Об этом сообщает CNBC.

Американский оборонный гигант Lockheed Martin произведет ракеты для восполнения запасов армии США, которые сократились после поставок ракет GMLRS Украине.

"Этот контракт позволяет нам пополнить наши собственные запасы, одновременно предоставляя критически важные возможности нашим союзникам и международным партнерам", — сказал Дуглас Буш, помощник министра по закупкам, логистике и технологиям.

[ + – ] Ракета GMLRS

GMLRS — это Guided Multiple Launch Rocket Systems, высокоточные управляемые ракеты, которые используются в РСЗО HIMARS и M270 MLRS. Их дальность стрельбы превышает 84 км. Калибр составляет 227 мм. На одном HIMARS помещается 6 таких ракет, которые можно выпустить менее чем за минуту.

Напомним, в США провели испытание более дальнобойной версии ракеты ER GMLRS, которая способна вести стрельбу на дистанцию до 150 км.

Также сообщалось, что в США проведут испытания новой ракеты для HIMARS с дальностью стрельбы до 1000 км.