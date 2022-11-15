Армія США закуповує ракети для HIMARS на 520 млн доларів

Після постачання Україні високоточних ракет GMLRS, Штати вирішили заповнити свої запаси для збереження можливостей допомоги союзникам і міжнародним партнерам.

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Міністерство оборони США підписало контракт із Lockheed Martin на виробництво високоточних ракет для РСЗВ. Про це повідомляє CNBC.

Американський оборонний гігант Lockheed Martin зробить ракети для заповнення запасів армії США, які скоротилися після постачання ракет GMLRS Україні.

"Цей контракт дозволяє нам поповнити наші власні запаси, одночасно надаючи критично важливі можливості нашим союзникам і міжнародним партнерам", — сказав Дуглас Буш, помічник міністра із закупівель, логістики та технологій.

[ + – ] Ракета GMLRS

GMLRS — це Guided Multiple Launch Rocket Systems, високоточні керовані ракети, які використовуються в РСЗВ HIMARS та M270 MLRS. Їх дальність стрільби перевищує 84 км. Калібр складає 227 мм. На одному HIMARS міститься 6 таких ракет, які можна випустити менш ніж за хвилину.

Нагадаємо, у США провели випробування більш далекобійної версії ракети ER GMLRS, яка здатна стріляти на дистанцію до 150 км.

Також повідомлялося, що в США проведуть випробування нової ракети для HIMARS із дальністю стрільби до 1 000 км.