До $5 тысяч: мобилизованным в РФ пообещали премии за уничтожение украинской техники

Минобороны России обещает своим солдатам $800 за уничтожение беспилотника, БТР или РСЗО. Сбитые танки "оцениваются" дороже.

Related video

Министерство обороны России обещает мобилизованным солдатам дополнительные выплаты за уничтоженную или захваченную украинскую технику. Об этом сообщает пропагандистский канал "Звезда" со ссылкой на Минобороны РФ.

Как уточняется, оборонное ведомство страны-агрессора планирует выплачивать российским военным по $800 за уничтожение беспилотника, БТР, БМП, БМД, МТ-ЛБ, САУ, С-300, "Бук", "Тор", "Осу" или РСЗО.

Уничтоженный или захваченный танк россияне "оценивают" гораздо дороже. За него Минобороны намерено платить $1,7 тыс. За сбитый вертолет ведомство РФ готово отдавать $3,3 тыс., а за самолет $5 тыс.

[ + – ] Выплаты российским военнослужащим

Кроме этого, оборонное ведомство страны-агрессора якобы готово премировать непосредственных участников боевых действий –– им обещают $132 за каждый день на фронте в Украине. Тех, кто особенно отличится на войне, обещают "наградить" дополнительными $1,7 тыс.

Напомним, ВСУ сбили редкий российский беспилотник "Корсар". Его разработал российский КБ "Луч" из Рыбинска.

Ранее украинские военные сбили редкий и дорогостоящий российский дрон Элерон-3СВ, эксперты оценивают его в $146 тысяч.